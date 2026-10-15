 
InfoNormandie | L'actualité en temps réel en Normandie
Tags : Eure, Gisors, Mesnils-sur-Iton


Eure : un cabanon en feu, les flammes se propagent à un bâtiment de stockage à Mesnils-sur-Iton


Dix-neuf pompiers ont combattu un incendie à Mesnils-sur-Iton, dans la nuit de mercredi à jeudi. Un autre départ de feu a mobilisé les secours au lycée Louise-Michel à Gisors.


Publié le Jeudi 15 Octobre 2026 à 17:26


Le cabanon qui a brûlé contenait un stère de bois - Illustration 184 Adobe Stock
Le cabanon qui a brûlé contenait un stère de bois - Illustration 184 Adobe Stock
Un incendie a endommagé un bâtiment de stockage, rue des Briquetiers, à Mesnils-sur-Iton (Eure), dans le secteur de Damville. Les sapeurs-pompiers sont intervenus vers 21h40, mercredi 14 octobre, pour un feu de cabanon qui s’était propagé à une construction voisine.

À leur arrivée, le cabanon, qui contenait un stère de bois, était embrasé. Les flammes avaient déjà gagné le bâtiment de stockage d’environ 250 m². Après s’être assurés de l’absence de victime, les secours ont déployé trois lances à incendie.

Le sinistre a détruit 80 m² d’un pan de toiture du bâtiment, équipé de panneaux photovoltaïques. Un second pan a été endommagé sur une trentaine de mètres carrés. Les dix-neuf sapeurs-pompiers engagés sont restés mobilisés pendant plus de quatre heures. L’origine du feu n’a pas été précisée.


► Feu de poubelle au lycée de Gisors

En fin de nuit, ce jeudi 15 octobre, les secours sont également intervenus à Gisors pour un feu de poubelle au niveau de la passerelle du lycée Louise-Michel. Mobilisés à 4h49, neuf sapeurs-pompiers de la caserne de Gisors ont éteint les flammes au moyen d’une lance.

Vernon : Francis Renaud mis en examen pour viols sur son ex-épouse et placé en détention
Suivre Infonormandie sur WhatsApp
Retour à l'accueil
Vous consultez régulièrement InfoNormandie ? Ajoutez-nous à vos sources préférées sur Google pour retrouver plus facilement nos articles dans les résultats d’actualité.
Ajouter InfoNormandie
Chargement du fil info…