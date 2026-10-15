Eure : un cabanon en feu, les flammes se propagent à un bâtiment de stockage à Mesnils-sur-Iton

Un incendie a endommagé un bâtiment de stockage, rue des Briquetiers, à Mesnils-sur-Iton (Eure), dans le secteur de Damville. Les sapeurs-pompiers sont intervenus vers 21h40, mercredi 14 octobre, pour un feu de cabanon qui s’était propagé à une construction voisine.
À leur arrivée, le cabanon, qui contenait un stère de bois, était embrasé. Les flammes avaient déjà gagné le bâtiment de stockage d’environ 250 m². Après s’être assurés de l’absence de victime, les secours ont déployé trois lances à incendie.
Le sinistre a détruit 80 m² d’un pan de toiture du bâtiment, équipé de panneaux photovoltaïques. Un second pan a été endommagé sur une trentaine de mètres carrés. Les dix-neuf sapeurs-pompiers engagés sont restés mobilisés pendant plus de quatre heures. L’origine du feu n’a pas été précisée.
À leur arrivée, le cabanon, qui contenait un stère de bois, était embrasé. Les flammes avaient déjà gagné le bâtiment de stockage d’environ 250 m². Après s’être assurés de l’absence de victime, les secours ont déployé trois lances à incendie.
Le sinistre a détruit 80 m² d’un pan de toiture du bâtiment, équipé de panneaux photovoltaïques. Un second pan a été endommagé sur une trentaine de mètres carrés. Les dix-neuf sapeurs-pompiers engagés sont restés mobilisés pendant plus de quatre heures. L’origine du feu n’a pas été précisée.
► Feu de poubelle au lycée de Gisors
En fin de nuit, ce jeudi 15 octobre, les secours sont également intervenus à Gisors pour un feu de poubelle au niveau de la passerelle du lycée Louise-Michel. Mobilisés à 4h49, neuf sapeurs-pompiers de la caserne de Gisors ont éteint les flammes au moyen d’une lance.