Eure : un cabanon en feu, les flammes se propagent à un bâtiment de stockage à Mesnils-sur-Iton

Dix-neuf pompiers ont combattu un incendie à Mesnils-sur-Iton, dans la nuit de mercredi à jeudi. Un autre départ de feu a mobilisé les secours au lycée Louise-Michel à Gisors.

Publié le Jeudi 15 Octobre 2026 à 17:26