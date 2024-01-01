Rouen : filmé en train de fouiller des voitures, le roulottier était recherché par la police

Repéré par la vidéoprotection dans le quartier Saint-Sever, un homme de 37 ans a été interpellé avec plusieurs objets dérobés dans des véhicules non verrouillés.

Publié le Samedi 29 Août 2026 à 08:45