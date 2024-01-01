 

Rouen : filmé en train de fouiller des voitures, le roulottier était recherché par la police


Repéré par la vidéoprotection dans le quartier Saint-Sever, un homme de 37 ans a été interpellé avec plusieurs objets dérobés dans des véhicules non verrouillés.


Publié le Samedi 29 Août 2026 à 08:45


L'homme fouillait les voitures en stationnement, rue Malherbe - Illustration © Adobe Stock
L'homme fouillait les voitures en stationnement, rue Malherbe - Illustration © Adobe Stock
Les caméras de vidéoprotection ont filmé un individu fouillant deux voitures stationnées rue Malherbe, à Rouen (Seine-Maritime), dans la nuit du vendredi 28 août, vers 2 h 45.

Dépêchée immédiatement sur place, une patrouille du commissariat de police l’a retrouvé quelques rues plus loin, avenue de Bretagne. Le suspect avait sur lui un bijou, des lunettes, des parfums ainsi qu’un sac provenant des véhicules visités.

Trois fiches de recherche actives

Cet homme de 37 ans, sans domicile fixe, présentait un taux d'alcoolémie de 0,31 mg par litre d’air expiré, soit environ 0,62 g par litre de sang.

Les vérifications ont également révélé qu’il faisait l’objet de trois fiches de recherche actives. Interpellé en flagrant délit, il a été placé en garde à vue.


Tags : enquête, faits divers, police, Rouen, Seine-Maritime, vol à la roulotte

Vous pouvez réagir à cet article
Suivre Infonormandie sur WhatsApp
Vous consultez régulièrement InfoNormandie ? Ajoutez-nous à vos sources préférées sur Google pour retrouver plus facilement nos articles dans les résultats d’actualité.
Ajouter InfoNormandie
Retour à l'accueil
Chargement du fil info…