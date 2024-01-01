Rouen : filmé en train de fouiller des voitures, le roulottier était recherché par la police

Les caméras de vidéoprotection ont filmé un individu fouillant deux voitures stationnées rue Malherbe, à Rouen (Seine-Maritime), dans la nuit du vendredi 28 août, vers 2 h 45.
Dépêchée immédiatement sur place, une patrouille du commissariat de police l’a retrouvé quelques rues plus loin, avenue de Bretagne. Le suspect avait sur lui un bijou, des lunettes, des parfums ainsi qu’un sac provenant des véhicules visités.
Dépêchée immédiatement sur place, une patrouille du commissariat de police l’a retrouvé quelques rues plus loin, avenue de Bretagne. Le suspect avait sur lui un bijou, des lunettes, des parfums ainsi qu’un sac provenant des véhicules visités.
Trois fiches de recherche actives
Cet homme de 37 ans, sans domicile fixe, présentait un taux d'alcoolémie de 0,31 mg par litre d’air expiré, soit environ 0,62 g par litre de sang.
Les vérifications ont également révélé qu’il faisait l’objet de trois fiches de recherche actives. Interpellé en flagrant délit, il a été placé en garde à vue.
Les vérifications ont également révélé qu’il faisait l’objet de trois fiches de recherche actives. Interpellé en flagrant délit, il a été placé en garde à vue.
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