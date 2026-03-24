A84 : un poids lourd renversé coupe l’autoroute vers Caen au niveau de Monts-en-Bessin

Illustration
Un accident impliquant un poids lourd couché sur le terre-plein central perturbe fortement la circulation ce mardi sur l’A84, au niveau de l’échangeur n°45 « Monts-en-Bessin ». Le camion a perdu son chargement, entraînant la fermeture complète de l’axe dans le sens Rennes-Caen, en début d’après-midi.
Dans l’autre sens, entre Caen et Rennes, la voie de gauche reste neutralisée pendant toute la durée des opérations. Les équipes poursuivent le relevage du poids lourd, le déblaiement des matériaux répandus sur la chaussée et le nettoyage de la zone.
Dans l’autre sens, entre Caen et Rennes, la voie de gauche reste neutralisée pendant toute la durée des opérations. Les équipes poursuivent le relevage du poids lourd, le déblaiement des matériaux répandus sur la chaussée et le nettoyage de la zone.
Une déviation mise en place
Les conducteurs circulant vers Caen sont invités à quitter l’A84 et à suivre l’itinéraire de déviation S9, puis la D675 en direction de Mondrainville, afin de rejoindre l’échangeur n°48 « Verson » vers Caen.
Selon les services routiers, une remise en circulation sur deux voies dans le sens Caen-Rennes est envisagée vers 18 heures. La réouverture du sens Rennes-Caen n’est, elle, pas attendue avant 20 heures.
Selon les services routiers, une remise en circulation sur deux voies dans le sens Caen-Rennes est envisagée vers 18 heures. La réouverture du sens Rennes-Caen n’est, elle, pas attendue avant 20 heures.
À RETENIR
• A84 coupée dans le sens Rennes-Caen au niveau de Monts-en-Bessin
• Voie de gauche neutralisée dans le sens opposé
• Déviation par l’itinéraire S9 puis la D675 via Mondrainville
• Réouverture partielle vers 18 heures en direction de Rennes
• Réouverture complète vers Caen estimée vers 20 heures
Les usagers sont appelés à la plus grande prudence à l’approche du secteur, mais aussi dans les agglomérations traversées par la déviation.
• A84 coupée dans le sens Rennes-Caen au niveau de Monts-en-Bessin
• Voie de gauche neutralisée dans le sens opposé
• Déviation par l’itinéraire S9 puis la D675 via Mondrainville
• Réouverture partielle vers 18 heures en direction de Rennes
• Réouverture complète vers Caen estimée vers 20 heures
Les usagers sont appelés à la plus grande prudence à l’approche du secteur, mais aussi dans les agglomérations traversées par la déviation.