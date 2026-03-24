A84 : un poids lourd renversé coupe l’autoroute vers Caen au niveau de Monts-en-Bessin

Un accident impliquant un poids lourd couché sur le terre-plein central perturbe fortement la circulation ce mardi sur l’A84, au niveau de l’échangeur n°45 « Monts-en-Bessin ». Le camion a perdu son chargement, entraînant la fermeture complète de l’axe dans le sens Rennes-Caen, en début d’après-midi.



Dans l’autre sens, entre Caen et Rennes, la voie de gauche reste neutralisée pendant toute la durée des opérations. Les équipes poursuivent le relevage du poids lourd, le déblaiement des matériaux répandus sur la chaussée et le nettoyage de la zone.