À Elbeuf, trois animaux enfermés auraient survécu grâce à une fuite d’eau : l’affaire au tribunal

L'affaire est examinée ce jeudi 15 octobre, à partir de 13h30, devant le tribunal judiciaire de Rouen - Illustration © Adobe Stock
Une fuite d’eau aurait permis à deux chats et à un chien de type berger malinois de s’abreuver et de survivre dans un appartement du quartier du Puchot, à Elbeuf. Selon l’association Stéphane Lamart, partie civile dans cette affaire, les trois animaux y étaient laissés seuls, sans nourriture suffisante.
Le 12 mars 2026, des voisins avaient alerté la Police nationale. À l’intérieur du logement, les policiers avaient découvert les animaux affamés. D’après les éléments de l’enquête rapportés par l’association, leurs propriétaires ne seraient revenus les nourrir qu’environ une fois par semaine.
Le 12 mars 2026, des voisins avaient alerté la Police nationale. À l’intérieur du logement, les policiers avaient découvert les animaux affamés. D’après les éléments de l’enquête rapportés par l’association, leurs propriétaires ne seraient revenus les nourrir qu’environ une fois par semaine.
Deux chats infestés de puces
Les deux chats présentaient un état particulièrement préoccupant. L’association décrit une infestation massive de puces, accompagnée d’une importante perte de poils et de lésions cutanées. Leur pelage avait presque entièrement disparu par endroits.
Les policiers avaient procédé à la saisie des trois animaux, ensuite confiés à une structure de protection animale pour être pris en charge et soignés. Leurs propriétaires avaient été identifiés puis interpellés dans le cadre de l’enquête.
Les policiers avaient procédé à la saisie des trois animaux, ensuite confiés à une structure de protection animale pour être pris en charge et soignés. Leurs propriétaires avaient été identifiés puis interpellés dans le cadre de l’enquête.
Jugement ce jeudi à Rouen
L’affaire doit être examinée ce jeudi 15 octobre 2026, dans l’après-midi, devant le tribunal judiciaire de Rouen. Elle porte notamment, selon l’association, sur des faits d’abandon, de mauvais traitements et de privation de nourriture et d’abreuvement.
L’association Stéphane Lamart, qui a déposé plainte et s’est constituée partie civile, sera représentée à l’audience par Me Gérard. « Lorsqu’on n’est plus en mesure de s’occuper de ses animaux, on demande de l’aide ou on les confie à une structure de protection animale », souligne son fondateur.
L’association Stéphane Lamart, qui a déposé plainte et s’est constituée partie civile, sera représentée à l’audience par Me Gérard. « Lorsqu’on n’est plus en mesure de s’occuper de ses animaux, on demande de l’aide ou on les confie à une structure de protection animale », souligne son fondateur.