À Elbeuf, trois animaux enfermés auraient survécu grâce à une fuite d’eau : l’affaire au tribunal

Deux chats et un chien ont été découverts affamés dans un appartement d’Elbeuf (Seine-Maritime), en mars dernier. Leurs propriétaires doivent être jugés jeudi 15 octobre à Rouen.

Publié le Mercredi 14 Octobre 2026 à 14:44