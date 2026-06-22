Rouen : une femme enceinte prise en charge à la station Teor Belges

Une femme enceinte de 24 ans a nécessité l’intervention des secours ce lundi 22 juin, peu après midi, à la station TEOR Belges, à Rouen.
Alertés à 12h16, six sapeurs-pompiers mobilisés à bord de deux véhicules dont une ambulance sont intervenus auprès de la jeune femme qui présentait des contractions. Après sa prise en charge sur place, elle a été transportée sous surveillance médicalisée par une équipe du SMUR de Rouen vers le CHU de Rouen.
Son état n’inspirait pas d’inquiétude particulière au moment de son évacuation.
Alertés à 12h16, six sapeurs-pompiers mobilisés à bord de deux véhicules dont une ambulance sont intervenus auprès de la jeune femme qui présentait des contractions. Après sa prise en charge sur place, elle a été transportée sous surveillance médicalisée par une équipe du SMUR de Rouen vers le CHU de Rouen.
Son état n’inspirait pas d’inquiétude particulière au moment de son évacuation.
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