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Rouen : une femme enceinte prise en charge à la station Teor Belges



Lundi 22 Juin 2026 - 17:22


Illustration Pixabay
Illustration Pixabay
Une femme enceinte de 24 ans a nécessité l’intervention des secours ce lundi 22 juin, peu après midi, à la station TEOR Belges, à Rouen.

Alertés à 12h16, six sapeurs-pompiers mobilisés à bord de deux véhicules  dont une ambulance sont intervenus auprès de la jeune femme qui présentait des contractions. Après sa prise en charge sur place, elle a été transportée sous surveillance médicalisée par une équipe du SMUR de Rouen vers le CHU de Rouen.

Son état n’inspirait pas d’inquiétude particulière au moment de son évacuation.


Tags : enceinte, pompiers, Rouen, Seine-Maritime


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