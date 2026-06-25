Pollution à l'ozone : la procédure d'alerte levée en Seine-Maritime dès vendredi


L'amélioration attendue de la qualité de l'air conduit la préfecture de Seine-Maritime à mettre fin aux mesures d'alerte mises en place ces derniers jours.



Jeudi 25 Juin 2026 - 15:52


Sur recommandation de Atmo Normandie, la préfecture va lever les mesures d'alerte en matière de pollution à l'ozone - Illustration
Sur recommandation de Atmo Normandie, la préfecture va lever les mesures d'alerte en matière de pollution à l'ozone - Illustration
Après plusieurs jours marqués par un épisode de pollution à l'ozone, la situation s'améliore en Seine-Maritime. Au vu des dernières prévisions établies par l'organisme de surveillance de la qualité de l'air (Atmo), le préfet de la Seine-Maritime et de la région Normandie, Jean-Benoît Albertini, a décidé de lever la procédure d'alerte sur persistance relative à la pollution atmosphérique à l'ozone.


Cette décision prendra effet à compter du vendredi 26 juin 2026, les conditions météorologiques étant désormais plus favorables à une baisse des concentrations d'ozone dans l'atmosphère.

Retour à une situation normale

La levée de cette procédure met fin aux mesures exceptionnelles qui avaient été instaurées pour limiter les émissions de polluants et protéger les populations les plus sensibles durant cet épisode de forte chaleur.

Les autorités rappellent toutefois que les personnes fragiles (enfants, personnes âgées, femmes enceintes ou souffrant de pathologies respiratoires ou cardiovasculaires) doivent rester attentives à la qualité de l'air et suivre les recommandations sanitaires en cas de nouvel épisode de pollution.

 


Tags : Atmo, canicule, ozone, pollution, préfecture, recommandation, Seine-Maritime


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