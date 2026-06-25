Pollution à l'ozone : la procédure d'alerte levée en Seine-Maritime dès vendredi

La levée de cette procédure met fin aux mesures exceptionnelles qui avaient été instaurées pour limiter les émissions de polluants et protéger les populations les plus sensibles durant cet épisode de forte chaleur.



Les autorités rappellent toutefois que les personnes fragiles (enfants, personnes âgées, femmes enceintes ou souffrant de pathologies respiratoires ou cardiovasculaires) doivent rester attentives à la qualité de l'air et suivre les recommandations sanitaires en cas de nouvel épisode de pollution.



