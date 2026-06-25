Incendies dans l’Eure : 30 hectares de blé détruits, un bâtiment agricole et des habitations préservés

Deux feux d’espaces naturels ont fortement mobilisé les sapeurs-pompiers de l’Eure ce jeudi. À Évreux puis à La Chaise-Dieu-du-Theil, les flammes ont menacé un bâtiment agricole et plusieurs habitations.

