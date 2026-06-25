Incendies dans l’Eure : 30 hectares de blé détruits, un bâtiment agricole et des habitations préservés

Une centaine de sapeurs--pompiers en tout ont été engagés au plus fort de ces deux interventions - Illustration © infonormandie
Les fortes chaleurs du moment ont encore tenu les sapeurs-pompiers de l’Eure sous pression. Deux incendies d’espaces naturels ont mobilisé d’importants moyens ce jeudi, dans un contexte de risque élevé lié à la canicule.
Le premier feu s’est déclaré en tout début d’après-midi, vers 13h30, rue de Garambouville à Évreux. Les flammes se sont rapidement p^ropagées à un tas de végétaux et menaçaient de se propager à un bâtiment agricole d’environ 1 000 m².
Le premier feu s’est déclaré en tout début d’après-midi, vers 13h30, rue de Garambouville à Évreux. Les flammes se sont rapidement p^ropagées à un tas de végétaux et menaçaient de se propager à un bâtiment agricole d’environ 1 000 m².
Un bâtiment agricole préservé à Évreux
u plus fort de l’intervention, 51 sapeurs-pompiers du Sdis27 ont été engagés. Deux lances à eau ont notamment été mises en œuvre pour contenir rapidement le sinistre et éviter que le bâtiment agricole ne soit touché.
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Le propriétaire des lieux, un homme de 37 ans, a été victime d’un malaise pendant l’intervention. Pris en charge et examiné sur place par les secours, il a été transporté en urgence relative au centre hospitalier d’Évreux. Un dispositif de surveillance devait être mis en place pour la nuit.
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Le propriétaire des lieux, un homme de 37 ans, a été victime d’un malaise pendant l’intervention. Pris en charge et examiné sur place par les secours, il a été transporté en urgence relative au centre hospitalier d’Évreux. Un dispositif de surveillance devait être mis en place pour la nuit.
Le hameau de la Garenne menacé par les flammes
Un second départ de feu a mobilisé les secours vers 16 heures, à La Chaise-Dieu-du-Theil. Cette fois, l’incendie s’est déclaré dans une parcelle de blé sur pied. À l’arrivée des sapeurs-pompiers, les flammes étaient en propagation libre et menaçaient plusieurs habitations, notamment dans le hameau de La Garenne.
Deux lances à incendie ont été immédiatement déployées. Un dispositif de défense des points sensibles a aussi été activé afin de protéger les maisons situées dans le périmètre menacé. Les habitations ont pu être préservées, mais environ 30 hectares de blé ont été ravagés par les flammes.
Les RD55 et RD21 ont dû être fermées à la circulation dans les deux sens, en raison de poteaux télécoms tombés ou menaçant les chaussées. Au total, 61 sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur cette seconde intervention. Là encore, le Sdis27 prévoyait une surveillance durant la nuit.
Deux lances à incendie ont été immédiatement déployées. Un dispositif de défense des points sensibles a aussi été activé afin de protéger les maisons situées dans le périmètre menacé. Les habitations ont pu être préservées, mais environ 30 hectares de blé ont été ravagés par les flammes.
Les RD55 et RD21 ont dû être fermées à la circulation dans les deux sens, en raison de poteaux télécoms tombés ou menaçant les chaussées. Au total, 61 sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur cette seconde intervention. Là encore, le Sdis27 prévoyait une surveillance durant la nuit.