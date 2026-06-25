Dans l’Eure, 25 hectares d’orge partent en fumée alors que le risque d’incendie s'accentue encore

Un feu d’orge sur pied s’est déclaré mercredi soir dans la commune de Piseux (Eure), au cœur d’un vaste ensemble agricole composé de plusieurs parcelles, sur une surface totale de plusieurs centaines d’hectares. Les flammes ont rapidement progressé dans le champ, dans un contexte particulièrement sensible pour les feux d’espaces naturels.



Le Service départemental d’incendie et de secours de l’Eure a engagé 26 sapeurs-pompiers, appuyés par plusieurs engins spécialisés dans la lutte contre les feux de forêts et de végétation. L’intervention a débuté peu avant 19h30 et s’est achevée juste avant 22 heures.