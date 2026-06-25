Dans l’Eure, 25 hectares d’orge partent en fumée alors que le risque d’incendie s'accentue encore


Un important feu de champ a mobilisé 26 sapeurs-pompiers du Sdis 27, mercredi soir. Le département est désormais placé en risque « très sévère » de feux d’espaces naturels.



Jeudi 25 Juin 2026 - 11:01


Grâce aux moyens déployés, les sapêurs-pompiers ont pu préserver les autres parcelles - Illustration
Grâce aux moyens déployés, les sapêurs-pompiers ont pu préserver les autres parcelles - Illustration
Un feu d’orge sur pied s’est déclaré mercredi soir dans la commune de Piseux (Eure), au cœur d’un vaste ensemble agricole composé de plusieurs parcelles, sur une surface totale de plusieurs centaines d’hectares. Les flammes ont rapidement progressé dans le champ, dans un contexte particulièrement sensible pour les feux d’espaces naturels.

Le Service départemental d’incendie et de secours de l’Eure a engagé 26 sapeurs-pompiers, appuyés par plusieurs engins spécialisés dans la lutte contre les feux de forêts et de végétation. L’intervention a débuté peu avant 19h30 et s’est achevée juste avant 22 heures.

25 hectares détruits par les flammes

Le bilan définitif fait état de 25 hectares d’orge détruits. Aucun blessé n’est signalé, selon les premiers éléments communiqués.

Cet incendie intervient alors que la situation météorologique accroît fortement le risque de départs de feu dans le département. « Pour la première fois depuis le début de la saison, l’intégralité du département de l’Eure est placé en risque très sévère de feux d’espaces naturels », indique Xavier Delarue, préfet de l’Eure.

En prévention, 90 sapeurs-pompiers du Sdis 27 spécialement dédiés à la lutte contre les feux d’espaces naturels ont été prépositionnés sur différents secteurs à risque du département.

REPÈRE -- Risque très sévère dans l’Eure
Le niveau de vigilance concerne l’ensemble du département. Les services de l’État appellent à la plus grande prudence, notamment à proximité des champs, des zones boisées, des talus et des espaces naturels desséchés par la chaleur.
 


Tags : enquête, Eure, faits divers, incendie, Piseux


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