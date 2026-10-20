Violences à Rouen : un an ferme sous bracelet électronique pour deux lanceurs de projectiles

Deux hommes de 20 et 24 ans ont été condamnés lundi soir pour des violences sur les forces de l’ordre. Ils ont également l’interdiction de paraître dans le centre de Rouen pendant trois ans.

Publié le Mardi 20 Octobre 2026 à 09:08