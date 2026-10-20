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Tags : Rouen, Seine-Maritime, Violences


Violences à Rouen : un an ferme sous bracelet électronique pour deux lanceurs de projectiles


Deux hommes de 20 et 24 ans ont été condamnés lundi soir pour des violences sur les forces de l’ordre. Ils ont également l’interdiction de paraître dans le centre de Rouen pendant trois ans.


Publié le Mardi 20 Octobre 2026 à 09:08


Violences à Rouen : un an ferme sous bracelet électronique pour deux lanceurs de projectiles
Légende : Les deux hommes ont été condamnés à des peines de prison exécutables sous bracelet électronique - illustration Adobe Stock 

Douze mois de prison ferme chacun, aménagés en détention à domicile sous surveillance électronique. Le tribunal correctionnel de Rouen (Seine-Maritime) a condamné, lundi 19 octobre au soir, deux hommes jugés en comparution immédiate pour des violences sur les forces de l’ordre.

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Le premier, âgé de 20 ans et en formation de mécanique poids lourd, était présenté comme l’un des principaux auteurs de jets de projectiles et d’outrages envers les policiers rue Jeanne-d’Arc. Lors de son audition, il avait reconnu les faits tout en les minimisant. Les enregistrements d’une caméra-piéton et plusieurs photographies avaient permis de les établir.

Entre dix et quinze projectiles lancés

Le second prévenu, un employé en CDI âgé de 24 ans, avait été entendu outrageant les forces de l’ordre et vu lançant entre dix et quinze projectiles. Certains avaient atteint des véhicules de police ou des boucliers.

Aucun des deux hommes n’avait de casier judiciaire. Outre leur peine de prison aménagée sous bracelet électronique, ils ont été condamnés à une interdiction de port d’arme pendant cinq ans et à une interdiction de paraître dans le centre de Rouen pendant trois ans.

Le prévenu de 24 ans s’est également vu interdire de manifester pendant un an.
 

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