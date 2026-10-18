Violences à Rouen et au Havre : trois blessés graves, une trentaine de commerces attaqués

Légende : Les mobilisations ont rassemblé au total 15 000 personnes dans le département, dont 9 000 à Rouen et 4 700 au Havre, selon les chiffres communiqués ce dimanche soir par la préfecture.
Dix-huit personnes blessées, dont trois grièvement, et 42 interpellations : c’est le bilan communiqué ce dimanche soir par la préfecture de Seine-Maritime après les manifestations d'hier samedi, marquées par des violences à Rouen et au Havre. Parmi les blessés figure un gendarme mobile. Selon la préfecture, deux des trois personnes grièvement blessées l’ont été alors qu’elles participaient à des dégradations et à des pillages de commerces.
Sur les 42 personnes interpellées, 30 ont été placées en garde à vue : 25 à Rouen et cinq au Havre. Les mobilisations ont rassemblé au total 15 000 manifestants dans le département, dont 9 000 à Rouen et 4 700 au Havre, selon les chiffres communiqués.
Sur les 42 personnes interpellées, 30 ont été placées en garde à vue : 25 à Rouen et cinq au Havre. Les mobilisations ont rassemblé au total 15 000 manifestants dans le département, dont 9 000 à Rouen et 4 700 au Havre, selon les chiffres communiqués.
À Rouen, des groupes mobiles et plusieurs points visés
La préfecture décrit des actions « organisées et méthodiques », menées par des groupes mêlés aux manifestants mais également présents en plusieurs autres endroits. Elle distingue ces violences des intentions des organisateurs et rappelle que les précédentes mobilisations des 6, 8 et 13 octobre s’étaient déroulées dans des conditions « globalement satisfaisantes ».
À Rouen, plusieurs centaines d’individus ont pris à partie les forces de l’ordre peu après le départ du cortège, selon le communiqué. La gare rive droite a été visée par plusieurs assauts, tandis que des rassemblements se formaient simultanément près de la préfecture et en d’autres points de la ville.
Des groupes se sont ensuite déplacés dans les rues du centre pour s’attaquer à des enseignes commerciales. Des incendies volontaires, notamment rue Jeanne-d’Arc, et des barricades ont compliqué les interventions des policiers et des secours. Plusieurs commerces ont été pillés.
À Rouen, plusieurs centaines d’individus ont pris à partie les forces de l’ordre peu après le départ du cortège, selon le communiqué. La gare rive droite a été visée par plusieurs assauts, tandis que des rassemblements se formaient simultanément près de la préfecture et en d’autres points de la ville.
Des groupes se sont ensuite déplacés dans les rues du centre pour s’attaquer à des enseignes commerciales. Des incendies volontaires, notamment rue Jeanne-d’Arc, et des barricades ont compliqué les interventions des policiers et des secours. Plusieurs commerces ont été pillés.
Une trentaine de commerces attaqués, deux banques incendiées
Ce magasin de sport dans le centre-ville de Rouen a été la cible d'un groupe de casseurs et pillé - Photo © N.C./infonormandie
Les commerçants de Rouen ont été particulièrement touchés, ainsi que d’autres à Elbeuf. Selon le bilan préfectoral, une trentaine de commerces ont été attaqués et plus de la moitié ont subi des vols. Deux établissements bancaires ont également été incendiés.
Dans l’espace public, la préfecture fait état de conteneurs à poubelles brûlés, d’abribus détruits et de chaussées dégradées pour récupérer des projectiles. Dès dimanche matin, les enquêteurs ont procédé à des constatations afin d’identifier les auteurs de ces violences urbaines.
Au Havre, des incendies et des barricades ont également été signalés, notamment dans le secteur de la gare. Selon la préfecture, le parcours du cortège, empruntant essentiellement des artères dépourvues de commerces, et son encadrement ont contribué à limiter les dégradations.
Dans l’espace public, la préfecture fait état de conteneurs à poubelles brûlés, d’abribus détruits et de chaussées dégradées pour récupérer des projectiles. Dès dimanche matin, les enquêteurs ont procédé à des constatations afin d’identifier les auteurs de ces violences urbaines.
Au Havre, des incendies et des barricades ont également été signalés, notamment dans le secteur de la gare. Selon la préfecture, le parcours du cortège, empruntant essentiellement des artères dépourvues de commerces, et son encadrement ont contribué à limiter les dégradations.
Les représentants des commerçants reçus lundi
Le dispositif de sécurité mobilisait 240 policiers et gendarmes, ainsi que 88 sapeurs-pompiers. À Rouen, un escadron de gendarmerie mobile et des renforts de la gendarmerie départementale, dont une unité du PSIG (Peloton de surveillance et d'intervention), étaient engagés. Le calme est progressivement revenu en fin de journée.
Le préfet, qui condamne les dégradations et les pillages, annonce une rencontre lundi 19 octobre avec les représentants des commerçants rouennais, en lien avec le maire de Rouen. Après une réunion des services de l’État et des organismes financiers compétents, ce rendez-vous doit permettre d’examiner des solutions d’accompagnement rapide.
Le préfet, qui condamne les dégradations et les pillages, annonce une rencontre lundi 19 octobre avec les représentants des commerçants rouennais, en lien avec le maire de Rouen. Après une réunion des services de l’État et des organismes financiers compétents, ce rendez-vous doit permettre d’examiner des solutions d’accompagnement rapide.