Violences à Rouen et au Havre : trois blessés graves, une trentaine de commerces attaqués

La préfecture de Seine-Maritime dresse un lourd bilan des violences commises samedi 17 octobre en marge des manifestations. À Rouen, les représentants des commerçants seront reçus lundi pour examiner les aides possibles.

Publié le Dimanche 18 Octobre 2026 à 19:07