Un incendie dans une tour d’habitation fait une vingtaine de blessés, près de Rouen

Un important dispositif de secours a été déployé dans la nuit de mardi à mercredi à Bihorel, près de Rouen, après un incendie survenu dans une tour d'habitation. Vingt personnes ont été prises en charge et transportées vers les hôpitaux de l’agglomération rouennaise.

