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Un incendie dans une tour d’habitation fait une vingtaine de blessés, près de Rouen


Un important dispositif de secours a été déployé dans la nuit de mardi à mercredi à Bihorel, près de Rouen, après un incendie survenu dans une tour d'habitation. Vingt personnes ont été prises en charge et transportées vers les hôpitaux de l’agglomération rouennaise.



Mercredi 24 Juin 2026 - 08:07


Les sapeurs-pompiers ont pris en charge une vingtaine de persponnes, dont la plupart ont été transportées dans une struture médicale - Illustration © Adobe Stock
Les sapeurs-pompiers ont pris en charge une vingtaine de persponnes, dont la plupart ont été transportées dans une struture médicale - Illustration © Adobe Stock
Les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime ont été appelés peu avant 2 heures ce matin, à se rendre rue Louis-Lumière, à Bihorel. À leur arrivée, ils ont été confrontés à une fuite de gaz enflammée au douzième étage d’un immeuble de quinze étages, accompagnée d’importants dégagements de fumée. Un second foyer d’incendie a également été découvert au rez-de-chaussée du bâtiment.

D’importants moyens engagés

Face à l'ampleur du sinistre, 77 sapeurs-pompiers et 27 engins ont été mobilisés. Plusieurs habitants, victimes d’inhalation de fumées, avaient déjà quitté l’immeuble et étaient regroupés à l’extérieur à l’arrivée des secours.

L’intervention a nécessité la coupure de l’alimentation en gaz par les équipes de GRDF avant l’extinction des différents foyers. Les secours ont ensuite procédé à des opérations de ventilation et de dégarnissage afin d’éliminer les fumées et de prévenir toute reprise du feu.

Un centre d’accueil a été mis en place pour les résidents évacués tandis qu’un recensement des victimes potentielles était en cours.

Vingt personnes hospitalisées

Selon un bilan provisoire communiqué par les secours, vingt victimes en urgence relative ont été transportées vers plusieurs établissements hospitaliers de l’agglomération rouennaise.

L’intervention était toujours en cours au moment de la diffusion de ce bilan. Les circonstances précises de cet incendie restent à déterminer.



Tags : Bihorel, enquête, faits divers, incendie, police, pompiers, Seine-Maritime


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