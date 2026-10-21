Rouen et Le Havre : manifestations interdites dans les principaux secteurs commerciaux samedi 24 octobre

Au Havre, l’arrêté mentionne des appels diffusés sur les réseaux sociaux et par tracts pour un rassemblement à l’hôtel de ville, samedi à partir de 14 h. Il évoque également des appels incitant au pillage des centres commerciaux Coty et Docks Vauban.



Selon ce même document, la manifestation contre la vie chère du 17 octobre avait réuni 4 700 personnes dans le centre-ville. La préfecture indique que plusieurs centaines d’individus violents, répartis en groupes mobiles, avaient pris à partie les forces de l’ordre. Des incendies avaient notamment été allumés cours de la République et rue de Paris, et des barricades dressées pour gêner l’intervention des policiers et des secours. Deux policiers avaient été blessés et cinq interpellations effectuées, précise l’arrêté.



Pour samedi, la préfecture estime qu’en l’absence d’organisateur identifié et de déclaration, une modification d’itinéraire, un encadrement ou un aménagement des horaires ne permettraient pas de garantir la sécurité des personnes et des biens.