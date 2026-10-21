Rouen et Le Havre : manifestations interdites dans les principaux secteurs commerciaux samedi 24 octobre

Légende : L'arrêté du préfet interdit la manifestation de samedi p^rochain dans le centre ville de Rouen - Photo © N.C./infonormandie
Alors que de nouveaux appels à manifester circulent, notamment sur les réseaux sociaux, la préfecture entend protéger les secteurs concentrant une forte activité commerciale. Les arrêtés interdisent la présence et la circulation des personnes participant à des cortèges, défilés et rassemblements dans les zones définies par les arrêtés.
À Rouen, des périmètres sur les deux rives
A Rouen, le périmètre d'interdiction defini dans l'arrêté du préfet englobe notamment l'hyper centre, la préfecture de région, l'Hôtel Dieu, le theâtre des Arts sur la rive droite et le centre Saint-Sever sur la rive gauche
À Rouen, l’arrêté délimite des secteurs dans le centre-ville, rive droite, ainsi que dans le quartier Saint-Sever, rive gauche.
La préfecture justifie notamment cette mesure par la configuration du centre-ville, avec ses rues étroites et sa zone piétonnière dense. Elle invoque également la fréquentation commerciale pendant les vacances scolaires, le premier week-end d’ouverture de la Foire Saint-Romain et la présence de nombreux touristes. L’arrêté fait état d’appels à se rassembler samedi, notamment au Théâtre des Arts..
La préfecture justifie notamment cette mesure par la configuration du centre-ville, avec ses rues étroites et sa zone piétonnière dense. Elle invoque également la fréquentation commerciale pendant les vacances scolaires, le premier week-end d’ouverture de la Foire Saint-Romain et la présence de nombreux touristes. L’arrêté fait état d’appels à se rassembler samedi, notamment au Théâtre des Arts..
Au Havre, des appels au rassemblement et au pillage évoqués
Au Havre, l’arrêté mentionne des appels diffusés sur les réseaux sociaux et par tracts pour un rassemblement à l’hôtel de ville, samedi à partir de 14 h. Il évoque également des appels incitant au pillage des centres commerciaux Coty et Docks Vauban.
Selon ce même document, la manifestation contre la vie chère du 17 octobre avait réuni 4 700 personnes dans le centre-ville. La préfecture indique que plusieurs centaines d’individus violents, répartis en groupes mobiles, avaient pris à partie les forces de l’ordre. Des incendies avaient notamment été allumés cours de la République et rue de Paris, et des barricades dressées pour gêner l’intervention des policiers et des secours. Deux policiers avaient été blessés et cinq interpellations effectuées, précise l’arrêté.
Pour samedi, la préfecture estime qu’en l’absence d’organisateur identifié et de déclaration, une modification d’itinéraire, un encadrement ou un aménagement des horaires ne permettraient pas de garantir la sécurité des personnes et des biens.
Selon ce même document, la manifestation contre la vie chère du 17 octobre avait réuni 4 700 personnes dans le centre-ville. La préfecture indique que plusieurs centaines d’individus violents, répartis en groupes mobiles, avaient pris à partie les forces de l’ordre. Des incendies avaient notamment été allumés cours de la République et rue de Paris, et des barricades dressées pour gêner l’intervention des policiers et des secours. Deux policiers avaient été blessés et cinq interpellations effectuées, précise l’arrêté.
Pour samedi, la préfecture estime qu’en l’absence d’organisateur identifié et de déclaration, une modification d’itinéraire, un encadrement ou un aménagement des horaires ne permettraient pas de garantir la sécurité des personnes et des biens.
Au Havre, le secteur de l'espace Coty, le centre-ville, l'hôtel de ville ainsi que la a zone autour du bassin du Commerce sont intégrés au prérimètre d'interdiction
Des commerces ciblés le 17 octobre
La préfecture dresse un bilan de 18 blessés en marge des cortèges du samedi 17 octobre, dont un gendarme mobile. Trois personnes ont été grièvement blessées, dont deux en participant à des dégradations et à des pillages de commerces, selon les services de l’État.
Elle fait également état d’une trentaine d’enseignes commerciales ciblées à Rouen et à Elbeuf, dont la moitié dévalisées, ainsi que de nombreuses destructions de mobilier urbain et de départs de feu volontaires, particulièrement à Rouen et au Havre.
Dès lundi, le préfet avait réuni les représentants des commerçants et des fédérations professionnelles. Il leur avait annoncé son intention d’interdire les manifestations dans des périmètres comprenant une forte densité de commerces afin de limiter les risques de nouvelles dégradations.
Elle fait également état d’une trentaine d’enseignes commerciales ciblées à Rouen et à Elbeuf, dont la moitié dévalisées, ainsi que de nombreuses destructions de mobilier urbain et de départs de feu volontaires, particulièrement à Rouen et au Havre.
Dès lundi, le préfet avait réuni les représentants des commerçants et des fédérations professionnelles. Il leur avait annoncé son intention d’interdire les manifestations dans des périmètres comprenant une forte densité de commerces afin de limiter les risques de nouvelles dégradations.
Armes, artifices et produits dangereux interdits
Les deux arrêtés prévoient aussi des restrictions aux abords et au sein des cortèges, défilés et rassemblements, dans les périmètres concernés et pendant la période d’interdiction. Ils interdisent aux particuliers le port et le transport, « sans motif légitime », des objets et produits suivants :
► es armes et les objets susceptibles de constituer une arme ;
► es artifices de divertissement et les articles pyrotechniques ;
► les substances ou mélanges dangereux, inflammables ou corrosifs dans des contenants individuels, notamment l’essence, le pétrole, le gaz, l’alcool à brûler et les solvants ;
► les équipements de protection destinés à mettre en échec les moyens employés par les forces de l’ordre pour le maintien de l’ordre public.
► es armes et les objets susceptibles de constituer une arme ;
► es artifices de divertissement et les articles pyrotechniques ;
► les substances ou mélanges dangereux, inflammables ou corrosifs dans des contenants individuels, notamment l’essence, le pétrole, le gaz, l’alcool à brûler et les solvants ;
► les équipements de protection destinés à mettre en échec les moyens employés par les forces de l’ordre pour le maintien de l’ordre public.
Dispositif de sécurité renforcé
La préfecture annonce un dispositif de sécurité adapté et renforcé pour samedi. Les rondes et les patrouilles ont déjà été multipliées aux abords des zones commerciales et le seront également sur l’ensemble du département.
Le préfet a par ailleurs invité les maires de Rouen et du Havre à faire retirer les conteneurs de poubelles et les autres matériels susceptibles d’être utilisés comme projectiles ou combustibles.
A cette heure, aucune manifestation n’avait été déclarée en préfecture pour le 24 octobre. L’arrêté du Havre précise toutefois que l’interdiction reste limitée aux périmètres et aux horaires fixés : une manifestation régulièrement déclarée en dehors de ces zones pourra être examinée par les autorités afin d’en organiser le déroulement dans des conditions de sécurité adaptées.
Le préfet a par ailleurs invité les maires de Rouen et du Havre à faire retirer les conteneurs de poubelles et les autres matériels susceptibles d’être utilisés comme projectiles ou combustibles.
A cette heure, aucune manifestation n’avait été déclarée en préfecture pour le 24 octobre. L’arrêté du Havre précise toutefois que l’interdiction reste limitée aux périmètres et aux horaires fixés : une manifestation régulièrement déclarée en dehors de ces zones pourra être examinée par les autorités afin d’en organiser le déroulement dans des conditions de sécurité adaptées.
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