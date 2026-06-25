Seine-Maritime : endormi sur un banc à Rouen, il se fait arracher son téléphone des mains


Un homme de 63 ans a été victime d’un vol de téléphone, mercredi soir, rue de la République à Rouen. Un suspect de 20 ans a été interpellé une heure plus tard rive gauche



Jeudi 25 Juin 2026 - 11:27


L'homme endormi sur un banc s'est fait arracher le téléphone qu'il tenait en main - Illustration © Pexels
L'homme endormi sur un banc s'est fait arracher le téléphone qu'il tenait en main - Illustration © Pexels
Un moment d’inattention a suffi. Mercredi 24 juin, vers 21h45, un homme de 63 ans, qui s’était assoupi sur un banc rue de la République à Rouen, alors qu’il attendait son bus, s’est fait dérober son téléphone portable directement dans la main.

L’auteur présumé, accompagné de plusieurs autres personnes, aurait pris la fuite en courant avec l’appareil, un Samsung Galaxy. Les autres individus présents avec lui n’auraient pas participé directement au vol, selon les premiers éléments recueillis.

Repéré grâce au signalement d’un témoin

Le signalement précis fourni par un témoin a permis aux policiers de retrouver le groupe un peu plus tard, vers 22h50, avenue Jacques-Cartier, sur la rive gauche de Rouen. Le suspect principal a été formellement reconnu par le témoin.

D’après les constatations, le jeune homme aurait tenté de brouiller les pistes en enfilant un autre vêtement. Lors du contrôle, il se serait montré peu coopératif. Les policiers ont procédé à son menottage afin d’éviter tout risque de fuite.

Âgé de 20 ans et domicilié au Petit-Quevilly, le suspect a été interpellé et placé en garde à vue pour vol à l’arraché. Les deux hommes qui l'accompagnaient, âgés de 26 et 27 ans, originaires du Calvados et de Seine-Saint-Denis, ont été laissés libres après vérifications, le témoin n’ayant pas confirmé leur participation au vol.

La victime a indiqué vouloir déposer plainte.


Tags : enquête, faits divers, police, Rouen, Seine-Maritime, vol de téléphone


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