Rouen : le chantier de la flèche de la cathédrale entre dans son avant-dernière phase

Après dix ans de travaux, la restauration de la flèche de la cathédrale Notre-Dame de Rouen franchit une nouvelle étape. Les travaux se concentrent désormais sur les 22 derniers mètres de l’édifice, jusqu’au célèbre coq qui sera prochainement déposé pour être restauré.