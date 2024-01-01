Rouen : le cambrioleur d’une boulangerie filmé en pleine action par des témoins

Une alarme et la vigilance de témoins ont permis de mettre en échec une tentative de cambriolage, ce jeudi 27 août, en fin de nuit. Vers 4 h 10, en effet, un homme a été aperçu en train de forcer l’accès d’une boulangerie située à l’angle des rues du Cordier et Beauvoisine, à Rouen.



Le suspect aurait tenté de pénétrer dans le commerce par une fenêtre. Prévenus par des riverains, un équipage de police secours est arrivé sur place moins de trois minutes plus tard. Les policiers ont repéré un homme juste en face de la boulangerie et l’ont immédiatement contrôlé.