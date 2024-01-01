Rouen : le cambrioleur d’une boulangerie filmé en pleine action par des témoins

Le cambrioleur présumé avait dégradé une porte de la boulangerie située à l'angle des rues Beauvoisine et du Cordier - Illustration © Google Maps
Une alarme et la vigilance de témoins ont permis de mettre en échec une tentative de cambriolage, ce jeudi 27 août, en fin de nuit. Vers 4 h 10, en effet, un homme a été aperçu en train de forcer l’accès d’une boulangerie située à l’angle des rues du Cordier et Beauvoisine, à Rouen.
Le suspect aurait tenté de pénétrer dans le commerce par une fenêtre. Prévenus par des riverains, un équipage de police secours est arrivé sur place moins de trois minutes plus tard. Les policiers ont repéré un homme juste en face de la boulangerie et l’ont immédiatement contrôlé.
Le suspect aurait tenté de pénétrer dans le commerce par une fenêtre. Prévenus par des riverains, un équipage de police secours est arrivé sur place moins de trois minutes plus tard. Les policiers ont repéré un homme juste en face de la boulangerie et l’ont immédiatement contrôlé.
Filmé par des temoins
Âgé de 26 ans, le suspect a été formellement reconnu par les témoins, qui ont également remis aux fonctionnaires des vidéos de la tentative d’intrusion. Il a été interpellé puis placé en garde à vue.
Des dégradations ont été constatées sur la porte d’entrée du commerce. Des relevés d’empreintes digitales ont été réalisés afin de rechercher d’éventuelles traces laissées par l’auteur. L’enquête, ouverte pour tentative de vol par effraction, se poursuit.
Des dégradations ont été constatées sur la porte d’entrée du commerce. Des relevés d’empreintes digitales ont été réalisés afin de rechercher d’éventuelles traces laissées par l’auteur. L’enquête, ouverte pour tentative de vol par effraction, se poursuit.
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