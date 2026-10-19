Commerces saccagés à Rouen et Elbeuf : les aides se précisent, des interdictions de manifester à l’étude

Après les violences du 17 octobre, la préfecture de Seine-Maritime détaille les mesures destinées aux commerçants touchés. Des restrictions de manifestation dans certains secteurs du centre-ville sont également envisagées.

Publié le Lundi 19 Octobre 2026 à 18:46