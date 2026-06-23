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Pollution à l’ozone : procédure d’information activée dans l’Eure pour mercredi


Après la canicule, un nouvel épisode est attendu dans l’Eure. Le préfet a déclenché la procédure d’information et de recommandation en raison d’un risque de dépassement du seuil d’ozone ce mercredi 24 juin.


Mardi 23 Juin 2026 - 18:34


Illustration Pixabay
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Les fortes chaleurs persistantes et une atmosphère peu ventilée favorisent la formation d’ozone dans l’air. Selon les prévisions d’Atmo Normandie, le seuil d’information et de recommandation pourrait être dépassé mercredi dans le département de l’Eure.

En conséquence, le préfet Xavier Delarue a activé la procédure préfectorale d’information et de recommandation. Cette mesure vise à informer la population et à limiter les effets sanitaires liés à la dégradation de la qualité de l’air.

​Recommandations pour les personnes fragiles

Les autorités recommandent aux personnes sensibles ou vulnérables (personnes âgées, enfants, femmes enceintes, personnes souffrant de pathologies respiratoires ou cardiovasculaires) de :

* privilégier les sorties courtes et peu fatigantes ;
* éviter les déplacements durant les heures les plus chaudes de l’après-midi ;
* limiter les activités physiques et sportives intenses en extérieur ;
* consulter un professionnel de santé en cas de gêne respiratoire ou cardiaque.

Pour l’ensemble de la population, il est également conseillé de réduire les efforts physiques soutenus et de rester attentif à l’apparition de symptômes inhabituels.


Tags : Eure, ozone, pollution, recommandation, santé


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