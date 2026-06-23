Pollution à l’ozone : procédure d’information activée dans l’Eure pour mercredi

Les autorités recommandent aux personnes sensibles ou vulnérables (personnes âgées, enfants, femmes enceintes, personnes souffrant de pathologies respiratoires ou cardiovasculaires) de :



* privilégier les sorties courtes et peu fatigantes ;

* éviter les déplacements durant les heures les plus chaudes de l’après-midi ;

* limiter les activités physiques et sportives intenses en extérieur ;

* consulter un professionnel de santé en cas de gêne respiratoire ou cardiaque.



Pour l’ensemble de la population, il est également conseillé de réduire les efforts physiques soutenus et de rester attentif à l’apparition de symptômes inhabituels.