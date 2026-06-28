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Ligne Rouen-Dieppe : la circulation des trains reste perturbée, reprise estimée à 14 heures

La circulation ferroviaire demeure perturbée entre Montville et Clères après la découverte d’un second arbre sur les voies. Les équipes de SNCF Réseau poursuivent leur intervention.




Dimanche 28 Juin 2026 - 12:27


Illustration ©Nomad SNCF
Illustration ©Nomad SNCF
Le trafic reste perturbé ce dimanche sur la ligne Rouen-Dieppe entre Montville et Clères, en Seine-Maritime. Alors que les équipes spécialisées étaient déjà mobilisées pour dégager un arbre tombé sur les voies, un second arbre a été repéré dans le même secteur, prolongeant la durée de l’intervention.

Selon SNCF Nomad Train, les trains au départ de Dieppe continuent toutefois de circuler normalement. La reprise complète du trafic est désormais estimée aux alentours de 14 heures, sous réserve de l’évolution des opérations de sécurisation.

À noter : cette estimation est susceptible d’évoluer en fonction des conditions rencontrées sur le terrain.



Tags : arbre, Dieppe, faits divers, orages, Seine-Maritime, SNCF, trains


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