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Orages en Seine-Maritime : 22 interventions des pompiers, un blessé à Claville-Motteville


Après l’épisode de canicule, les orages qui ont traversé la Seine-Maritime ont mobilisé les sapeurs-pompiers. Vingt-deux interventions ont été réalisées, principalement pour des chutes d’arbres et des dégâts liés aux intempéries.



Dimanche 28 Juin 2026 - 08:05


Illustration Pixabay
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Le retour des orages, dans la nuit de samedi à dimanche, a donné du travail aux sapeurs-pompiers de Seine-Maritime. Placé en vigilance orange, le département a enregistré 22 interventions en lien avec les intempéries.

L’intervention la plus marquante s’est déroulée à Claville-Motteville, où un arbre s’est abattu sur une habitation. L’occupant, légèrement blessé, a été pris en charge par les secours. Son logement étant devenu inhabitable, il a été relogé chez des membres de sa famille.

Coupures d’électricité à Mont-Cauvaire

Les conséquences des orages se sont également fait sentir à Mont-Cauvaire, où une partie de la commune a été privée d’électricité pendant une partie de la nuit.

Ces intempéries sont intervenues après plusieurs jours de chaleur exceptionnelle en Normandie. Le passage de la perturbation a permis une nette baisse des températures, mais s’est accompagné localement de rafales de vent et de fortes précipitations, provoquant plusieurs incidents nécessitant l’intervention des secours.


​Trafic SNCF : un arbre bloque la ligne Rouen - Dieppe, circulation interrompue

Le trafic est interrompu dans les deux sens sur la ligne Rouen - Dieppe entre Montville et Clères, à la suite de la chute d’un arbre sur les voies, a indiqué SNCF Nomad Train ce samedi matin.

Les équipes techniques sont mobilisées pour effectuer les premières constatations et procéder au dégagement de l’arbre afin de permettre une reprise des circulations en toute sécurité.

À 11h30, la SNCF estimait une reprise du trafic aux alentours de 11h35, sous réserve de l’évolution des opérations sur place. Les voyageurs sont invités à suivre les informations diffusées par SNCF Nomad Train avant de se déplacer.



Tags : canicule, Mont-Cauvaire, orages, pompiers


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