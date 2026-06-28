Orages en Seine-Maritime : 22 interventions des pompiers, un blessé à Claville-Motteville

Le retour des orages, dans la nuit de samedi à dimanche, a donné du travail aux sapeurs-pompiers de Seine-Maritime. Placé en vigilance orange, le département a enregistré 22 interventions en lien avec les intempéries.
L’intervention la plus marquante s’est déroulée à Claville-Motteville, où un arbre s’est abattu sur une habitation. L’occupant, légèrement blessé, a été pris en charge par les secours. Son logement étant devenu inhabitable, il a été relogé chez des membres de sa famille.
Coupures d’électricité à Mont-Cauvaire
Les conséquences des orages se sont également fait sentir à Mont-Cauvaire, où une partie de la commune a été privée d’électricité pendant une partie de la nuit.
Ces intempéries sont intervenues après plusieurs jours de chaleur exceptionnelle en Normandie. Le passage de la perturbation a permis une nette baisse des températures, mais s’est accompagné localement de rafales de vent et de fortes précipitations, provoquant plusieurs incidents nécessitant l’intervention des secours.
Ces intempéries sont intervenues après plusieurs jours de chaleur exceptionnelle en Normandie. Le passage de la perturbation a permis une nette baisse des températures, mais s’est accompagné localement de rafales de vent et de fortes précipitations, provoquant plusieurs incidents nécessitant l’intervention des secours.
🚦 #FlashInfoTraficNomadTrain 9h06— SNCF NOMAD TRAIN (@train_nomad) June 28, 2026
🔴 Arbre sur la voie entre Montville et Clères sur la ligne Rouen-Dieppe.
❌ La circulation est actuellement interrompue dans les deux sens le temps des premières constatations et du dégagement de l'arbre.
⌚ L'heure de reprise est… pic.twitter.com/xkf6mDIYDw
Trafic SNCF : un arbre bloque la ligne Rouen - Dieppe, circulation interrompue
Le trafic est interrompu dans les deux sens sur la ligne Rouen - Dieppe entre Montville et Clères, à la suite de la chute d’un arbre sur les voies, a indiqué SNCF Nomad Train ce samedi matin.
Les équipes techniques sont mobilisées pour effectuer les premières constatations et procéder au dégagement de l’arbre afin de permettre une reprise des circulations en toute sécurité.
À 11h30, la SNCF estimait une reprise du trafic aux alentours de 11h35, sous réserve de l’évolution des opérations sur place. Les voyageurs sont invités à suivre les informations diffusées par SNCF Nomad Train avant de se déplacer.
Les équipes techniques sont mobilisées pour effectuer les premières constatations et procéder au dégagement de l’arbre afin de permettre une reprise des circulations en toute sécurité.
À 11h30, la SNCF estimait une reprise du trafic aux alentours de 11h35, sous réserve de l’évolution des opérations sur place. Les voyageurs sont invités à suivre les informations diffusées par SNCF Nomad Train avant de se déplacer.
Alerte météo -Vigilance orange - Canicule et orages⚠️— Préfet de Normandie et de la Seine-Maritime (@Prefet76) June 27, 2026
Ce samedi 27 juin, @météofrance maintient la #seinemaritime en
🟠Canicule : vigilance orange
et élève le département en
🟠Orages : vigilance orange à partir de 17h
⛈️Risques localement forts de grêle, rafales à 100km/h,… pic.twitter.com/EmDBTFelWu