Orages en Seine-Maritime : 22 interventions des pompiers, un blessé à Claville-Motteville

Le trafic est interrompu dans les deux sens sur la ligne Rouen - Dieppe entre Montville et Clères, à la suite de la chute d’un arbre sur les voies, a indiqué SNCF Nomad Train ce samedi matin.



Les équipes techniques sont mobilisées pour effectuer les premières constatations et procéder au dégagement de l’arbre afin de permettre une reprise des circulations en toute sécurité.



À 11h30, la SNCF estimait une reprise du trafic aux alentours de 11h35, sous réserve de l’évolution des opérations sur place. Les voyageurs sont invités à suivre les informations diffusées par SNCF Nomad Train avant de se déplacer.