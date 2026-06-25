Garde à vue de Tom Delahaye : le maire de Canteleu en Seine-Maritime sera jugé à Évreux

Le maire de Canteleu (Seine-Maritime), Tom Delahaye, est convoqué devant le tribunal correctionnel d'Évreux pour le 12 novembre prochain. À l'issue de sa garde à vue, il devra répondre de plusieurs infractions, dont des faits présumés de harcèlement envers deux anciennes compagnes et de travail dissimulé.