Garde à vue de Tom Delahaye : le maire de Canteleu en Seine-Maritime sera jugé à Évreux


Le maire de Canteleu (Seine-Maritime), Tom Delahaye, est convoqué devant le tribunal correctionnel d'Évreux pour le 12 novembre prochain. À l'issue de sa garde à vue, il devra répondre de plusieurs infractions, dont des faits présumés de harcèlement envers deux anciennes compagnes et de travail dissimulé.



Jeudi 25 Juin 2026 - 12:15


Garde à vue de Tom Delahaye : le maire de Canteleu en Seine-Maritime sera jugé à Évreux
Le procureur de la République d'Évreux, Rémi Coutin, a annoncé ce jeudi 25 juin que Tom Delahaye, maire de Canteleu (Seine-Maritime), avait été placé en garde à vue le 23 juin dans un commissariat de l'Eure. Cette mesure intervient dans le cadre d'une enquête dépaysée au parquet d'Évreux, à la suite d'une plainte déposée le 27 avril dernier par l'une de ses anciennes compagnes.

Selon le parquet, les investigations, menées par le commissariat de Rouen sous la direction du parquet d'Évreux, portent sur des faits présumés de harcèlement par ex-conjoint, appels téléphoniques malveillants, envois répétés de messages malveillants, ainsi que sur des faits de travail dissimulé.

Une seconde victime identifiée

Les enquêteurs indiquent avoir identifié une seconde ancienne compagne dénonçant des faits similaires. L'enquête a également mis au jour des soupçons de travail dissimulé concernant ces deux jeunes femmes dans le cadre de l'activité professionnelle de fabrication de pizzas exercée par Tom Delahaye.

La garde à vue, débutée le 23 juin, a pris fin le lendemain.

À son issue, Tom Delahaye s'est vu remettre une convocation par officier de police judiciaire pour comparaître devant le tribunal correctionnel d'Évreux le 12 novembre 2026.

Il sera jugé pour  les faits suivants : harcèlement par ex-conjoint ; appels téléphoniques malveillants par ex-conjoint ; envois réitérés de messages malveillants par ex-conjoint ; travail dissimulé, par non-déclaration de salariés et d'activité.
 

A SAVOIR  – Pourquoi le dossier est-il jugé à Évreux ?

Le parquet général de Rouen a décidé, le 11 mai 2026, de dépayser la procédure au profit du parquet d'Évreux. Ce type de décision est pris afin de garantir la sérénité et l'impartialité des investigations lorsqu'une affaire concerne une personnalité exerçant des responsabilités publiques dans le ressort judiciaire initial.
 


Tags : Canteleu, Eure, faits divers, justice, maire, Seine-Maritime, Tom Delahaye


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