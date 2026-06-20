En Seine-Maritime, deux grands excès de vitesse sanctionnés par un retrait immédiat du permis

Dans les deux cas, les forces de l’ordre ont procédé à une rétention immédiate du permis de conduire. Les véhicules ont également été saisis et placés en fourrière.



La gendarmerie de la Seine-Maritime, qui relate ces faits sur sa page Facebook, rappelle que la vitesse excessive ou inadaptée demeure l’une des principales causes d’accidents mortels et de blessures graves sur les routes. Les contrôles se poursuivent afin de lutter contre les comportements les plus dangereux et de renforcer la sécurité de l’ensemble des usagers.