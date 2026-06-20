En Seine-Maritime, deux grands excès de vitesse sanctionnés par un retrait immédiat du permis

Les deux conducteurs en infraction ont été privés de leur permis de conduire et de leur véhicule, parti en fourrière - Photo © Gendarmerie76
Les militaires de la brigade territoriale autonome (BTA) d’Épouville, en Seine-Maritime, ont constaté cinq excès de vitesse au cours de cette opération de sécurité routière. Parmi eux, deux conducteurs se sont distingués par des dépassements particulièrement élevés.
Le premier a été contrôlé à 110 km/h au lieu des 50 km/h autorisés dans le centre-bourg d’Épouville. Le second, un jeune conducteur, circulait à 199 km/h sur la RD 489, où la vitesse est limitée à 100 km/h.
Le premier a été contrôlé à 110 km/h au lieu des 50 km/h autorisés dans le centre-bourg d’Épouville. Le second, un jeune conducteur, circulait à 199 km/h sur la RD 489, où la vitesse est limitée à 100 km/h.
Permis retirés et véhicules immobilisés
Dans les deux cas, les forces de l’ordre ont procédé à une rétention immédiate du permis de conduire. Les véhicules ont également été saisis et placés en fourrière.
La gendarmerie de la Seine-Maritime, qui relate ces faits sur sa page Facebook, rappelle que la vitesse excessive ou inadaptée demeure l’une des principales causes d’accidents mortels et de blessures graves sur les routes. Les contrôles se poursuivent afin de lutter contre les comportements les plus dangereux et de renforcer la sécurité de l’ensemble des usagers.
La gendarmerie de la Seine-Maritime, qui relate ces faits sur sa page Facebook, rappelle que la vitesse excessive ou inadaptée demeure l’une des principales causes d’accidents mortels et de blessures graves sur les routes. Les contrôles se poursuivent afin de lutter contre les comportements les plus dangereux et de renforcer la sécurité de l’ensemble des usagers.
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