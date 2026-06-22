Disparition inquiétante en Seine-Maritime : un appel à témoins lancé pour retrouver Jocelyne Fréchon

Selon la gendarmerie, la septuagénaire est atteinte de la maladie d’Alzheimer, une pathologie susceptible d’entraîner une désorientation et des difficultés à retrouver son chemin.



Jocelyne Fréchon mesure environ 1,60 mètre, pèse 45 kg et présente une corpulence maigre. Elle a les cheveux courts gris-blanc et porte des lunettes rouges.



Au moment de sa disparition, elle était vêtue :



* d’un pantalon blanc ;

* d’un débardeur blanc ;

* de baskets blanches ;

* de lunettes rouges ;

* d’un gilet ou d’un pull rouge noué autour de la taille.



Toute information recherchée



Toute personne pensant avoir aperçu la disparue ou disposant d’informations susceptibles d’aider les enquêteurs est invitée à contacter sans délai la gendarmerie de Terres-de-Caux au 02 35 96 76 77 ou à composer le 17.