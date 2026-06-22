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Disparition inquiétante en Seine-Maritime : un appel à témoins lancé pour retrouver Jocelyne Fréchon

SEINE-MARITIME


Cette habitante de 77 ans, atteinte de la maladie d’Alzheimer, n’a plus donné signe de vie depuis le 19 juin après avoir quitté une maison de retraite de Terres-de-Caux. La gendarmerie sollicite l’aide du public pour la retrouver.


Lundi 22 Juin 2026 - 21:50


Photo publiée par la gendarmerie sur les réseaux sociaux
Photo publiée par la gendarmerie sur les réseaux sociaux
Les gendarmes de Seine-Maritime ont diffusé un appel à témoins afin de retrouver Jocelyne Fréchon, portée disparue depuis le vendredi 19 juin 2026.

Cette femme, née le 4 décembre 1948 à Neuville-lès-Dieppe, a été vue pour la dernière fois entre 11 heures et 12 heures alors qu’elle se trouvait à la maison de retraite située 373 rue du Général-de-Gaulle à Terres-de-Caux.

​Une personne vulnérable

Selon la gendarmerie, la septuagénaire est atteinte de la maladie d’Alzheimer, une pathologie susceptible d’entraîner une désorientation et des difficultés à retrouver son chemin.

Jocelyne Fréchon mesure environ 1,60 mètre, pèse 45 kg et présente une corpulence maigre. Elle a les cheveux courts gris-blanc et porte des lunettes rouges.

Au moment de sa disparition, elle était vêtue :

* d’un pantalon blanc ;
* d’un débardeur blanc ;
* de baskets blanches ;
* de lunettes rouges ;
* d’un gilet ou d’un pull rouge noué autour de la taille.

Toute information recherchée

Toute personne pensant avoir aperçu la disparue ou disposant d’informations susceptibles d’aider les enquêteurs est invitée à contacter sans délai la gendarmerie de Terres-de-Caux au 02 35 96 76 77 ou à composer le 17.


Tags : appel à témoin, disparition inquiétante, gendarmerie, Seine-Maritime, Terre de Caux


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