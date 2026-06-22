Disparition inquiétante en Seine-Maritime : un appel à témoins lancé pour retrouver Jocelyne Fréchon

Les gendarmes de Seine-Maritime ont diffusé un appel à témoins afin de retrouver Jocelyne Fréchon, portée disparue depuis le vendredi 19 juin 2026.
Cette femme, née le 4 décembre 1948 à Neuville-lès-Dieppe, a été vue pour la dernière fois entre 11 heures et 12 heures alors qu’elle se trouvait à la maison de retraite située 373 rue du Général-de-Gaulle à Terres-de-Caux.
Cette femme, née le 4 décembre 1948 à Neuville-lès-Dieppe, a été vue pour la dernière fois entre 11 heures et 12 heures alors qu’elle se trouvait à la maison de retraite située 373 rue du Général-de-Gaulle à Terres-de-Caux.
Une personne vulnérable
Selon la gendarmerie, la septuagénaire est atteinte de la maladie d’Alzheimer, une pathologie susceptible d’entraîner une désorientation et des difficultés à retrouver son chemin.
Jocelyne Fréchon mesure environ 1,60 mètre, pèse 45 kg et présente une corpulence maigre. Elle a les cheveux courts gris-blanc et porte des lunettes rouges.
Au moment de sa disparition, elle était vêtue :
* d’un pantalon blanc ;
* d’un débardeur blanc ;
* de baskets blanches ;
* de lunettes rouges ;
* d’un gilet ou d’un pull rouge noué autour de la taille.
Toute information recherchée
Toute personne pensant avoir aperçu la disparue ou disposant d’informations susceptibles d’aider les enquêteurs est invitée à contacter sans délai la gendarmerie de Terres-de-Caux au 02 35 96 76 77 ou à composer le 17.
Jocelyne Fréchon mesure environ 1,60 mètre, pèse 45 kg et présente une corpulence maigre. Elle a les cheveux courts gris-blanc et porte des lunettes rouges.
Au moment de sa disparition, elle était vêtue :
* d’un pantalon blanc ;
* d’un débardeur blanc ;
* de baskets blanches ;
* de lunettes rouges ;
* d’un gilet ou d’un pull rouge noué autour de la taille.
Toute information recherchée
Toute personne pensant avoir aperçu la disparue ou disposant d’informations susceptibles d’aider les enquêteurs est invitée à contacter sans délai la gendarmerie de Terres-de-Caux au 02 35 96 76 77 ou à composer le 17.
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