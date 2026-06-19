Canicule : en Seine-Maritime, le préfet recommande d’annuler les événements sportifs dimanche

La Seine-Maritime est actuellement placée en vigilance jaune pour canicule et orages. Selon la préfecture, les températures élevées et les nuits particulièrement chaudes ne permettent pas un rafraîchissement suffisant. La situation pourrait encore se dégrader dimanche, journée qui devrait être placée en vigilance orange canicule.
Dans ce contexte, le préfet demande aux collectivités et aux organisateurs de faire preuve de la plus grande prudence. Les activités sportives sont particulièrement visées, la pratique d'un effort physique par fortes chaleurs augmentant sensiblement les risques pour la santé, quels que soient l'âge ou la condition physique des participants.
Dans ce contexte, le préfet demande aux collectivités et aux organisateurs de faire preuve de la plus grande prudence. Les activités sportives sont particulièrement visées, la pratique d'un effort physique par fortes chaleurs augmentant sensiblement les risques pour la santé, quels que soient l'âge ou la condition physique des participants.
A SAVOIR - La fête de la musique sous surveillance
Les festivités de la Fête de la musique, organisées dimanche 21 juin, feront l'objet d'une attention particulière. Les consignes liées à la canicule s'appliqueront pleinement aux rassemblements prévus dans le département.
Par ailleurs, plusieurs arrêtés préfectoraux entreront en vigueur afin d'interdire temporairement le transport et l'usage d'artifices, le transport de substances dangereuses sans motif légitime ainsi que la consommation et la détention de boissons alcoolisées sur la voie publique et dans les espaces publics.
Les forces de sécurité et les services de secours seront mobilisés avec des effectifs renforcés pour assurer le bon déroulement des manifestations.
Les festivités de la Fête de la musique, organisées dimanche 21 juin, feront l'objet d'une attention particulière. Les consignes liées à la canicule s'appliqueront pleinement aux rassemblements prévus dans le département.
Par ailleurs, plusieurs arrêtés préfectoraux entreront en vigueur afin d'interdire temporairement le transport et l'usage d'artifices, le transport de substances dangereuses sans motif légitime ainsi que la consommation et la détention de boissons alcoolisées sur la voie publique et dans les espaces publics.
Les forces de sécurité et les services de secours seront mobilisés avec des effectifs renforcés pour assurer le bon déroulement des manifestations.
Illustration © Adobe Stock
Horaires adaptés et vigilance renforcée
Pour les autres manifestations en plein air maintenues, plusieurs recommandations sont formulées :
- éviter les activités entre midi et 18 heures ;
- mettre à disposition des points d'eau ;
- renforcer la surveillance de la consommation d'alcool ;
- rappeler aux participants de s'hydrater régulièrement ;
- privilégier les vêtements légers et les zones ombragées.
Risque élevé de départs de feu
La préfecture insiste également sur le risque d'incendie, alors que neuf feux sur dix sont d'origine humaine. Il est notamment recommandé de ne pas jeter de mégots dans la nature, de ne pas allumer de barbecue en forêt ou à proximité d'espaces naturels et d'éviter de stationner un véhicule dans les herbes sèches.
Les professionnels agricoles sont également appelés à la vigilance pendant les opérations de récolte. L'usage des feux d'artifice et autres dispositifs pyrotechniques est fortement déconseillé en raison des conditions météorologiques.
Les professionnels agricoles sont également appelés à la vigilance pendant les opérations de récolte. L'usage des feux d'artifice et autres dispositifs pyrotechniques est fortement déconseillé en raison des conditions météorologiques.