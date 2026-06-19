Canicule : en Seine-Maritime, le préfet recommande d’annuler les événements sportifs dimanche

A SAVOIR - La fête de la musique sous surveillance



Les festivités de la Fête de la musique, organisées dimanche 21 juin, feront l'objet d'une attention particulière. Les consignes liées à la canicule s'appliqueront pleinement aux rassemblements prévus dans le département.



Par ailleurs, plusieurs arrêtés préfectoraux entreront en vigueur afin d'interdire temporairement le transport et l'usage d'artifices, le transport de substances dangereuses sans motif légitime ainsi que la consommation et la détention de boissons alcoolisées sur la voie publique et dans les espaces publics.



Les forces de sécurité et les services de secours seront mobilisés avec des effectifs renforcés pour assurer le bon déroulement des manifestations.