Canicule - La Seine-Maritime et l'Eure placés en vigilance rouge à partir de mardi midi

Cet épisode est qualifié d'exceptionnel par les autorités. Les températures pourraient atteindre localement entre 37°C et 40°C, notamment dans l'agglomération rouennaise, tandis que les nuits resteront particulièrement chaudes avec des minimales pouvant grimper jusqu'à 25°C.
Une situation exceptionnelle
Selon Météo-France, cette vague de chaleur se distingue par sa durée, son intensité et son étendue géographique. Le niveau de vigilance rouge pourrait être maintenu plusieurs jours et concerne également l'ensemble des départements normands.
Il s'agit seulement de la troisième activation de la vigilance rouge canicule en Seine-Maritime, après les épisodes d'exception de juillet 2019 et d'août 2020.
Il s'agit seulement de la troisième activation de la vigilance rouge canicule en Seine-Maritime, après les épisodes d'exception de juillet 2019 et d'août 2020.
Le préfet active le centre opérationnel départemental
Face à ce phénomène météorologique majeur, le préfet de la Seine-Maritime a décidé d'activer le Centre opérationnel départemental (COD) afin de coordonner l'action des services de l'État et des partenaires mobilisés.
Il appelle également les maires et les présidents d'intercommunalités à mettre en œuvre leurs plans communaux et intercommunaux de sauvegarde.
Il appelle également les maires et les présidents d'intercommunalités à mettre en œuvre leurs plans communaux et intercommunaux de sauvegarde.
Pour lundi 22 juin 2026 :— VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) June 22, 2026
🔴49 départements en vigilance rouge
🟠40 départements en vigilance orange
Pour mardi 23 juin 2026 :
🔴54 départements en vigilance rouge
🟠35 départements en vigilance orange
Restez prudents et informés : https://t.co/h3so1yk2rI pic.twitter.com/4RGpaO0Q3v
À RETENIR
- Vigilance rouge canicule à partir du mardi 23 juin à 12 h ;
- Températures attendues entre 37°C et 40°C localement ;
- Nuits tropicales avec jusqu'à 25°C ;
- Vigilance susceptible de durer plusieurs jours ;
- Activation du Centre opérationnel départemental (COD) ;
- Appel aux communes à déclencher leurs dispositifs de sauvegarde.