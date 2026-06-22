Canicule - La Seine-Maritime et l'Eure placés en vigilance rouge à partir de mardi midi

La situation se dégrade encore en Normandie, en particulier en Seine-Maritime et dans l'Eure. Après leur passage en vigilance orange dimanche, les deux départements basculeront en vigilance rouge canicule ce mardi 23 juin à partir de 12 heures, a annoncé Météo-France.

