Canicule : Évreux active son plan communal et renforce les mesures de protection

224 packs d'eau commandés pour faire face aux besoins éventuels ;

Maraudes avec distribution d'eau aux personnes sans abri ;

Préparation de solutions d'hébergement d'urgence ;

Ouverture nocturne de plusieurs parcs publics ;

Maintien de l'accès aux fontaines publiques ;

Installation de points d'eau mobiles dans plusieurs quartiers ;

Mise en place de brumisateurs place de l'Hôtel de Ville.

Publics fragiles sous surveillance

66 personnes sont inscrites sur le registre communal ;

29 situations sont suivies en lien avec le 115 ;

Le CCAS invite les personnes isolées ou fragiles à se signaler pour bénéficier d'un accompagnement.

Fermetures et restrictions

Écoles et crèches fermées jusqu'au 26 juin inclus ;

Plusieurs accueils de loisirs suspendus ;

Golf municipal fermé jusqu'à jeudi ;

Ateliers de la Maison des Arts et cours du CRD annulés ;

Toutes les manifestations extérieures annulées ;

Activités sportives et culturelles interdites en extérieur et dans les salles non climatisées par arrêté préfectoral.

Piscines

Tarif unique fixé à 2,50 € à partir du 23 juin ;

Horaires élargis ;

Activités annulées ;

Piscine Plein Soleil fermée les 23, 25 et 26 juin.

Face à l'intensification de l'épisode caniculaire et au passage de l'Eure en vigilance rouge à partir de mardi midi, la Ville d'Évreux a déployé plusieurs dispositifs exceptionnels pour protéger la population, en particulier les personnes les plus vulnérables.Parmi les principales mesures annoncées ce lundi soir par la mairie :La Ville appelle les habitants à s'hydrater régulièrement, à limiter les sorties aux heures les plus chaudes et à prendre des nouvelles des personnes isolées.