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Canicule : Évreux active son plan communal et renforce les mesures de protection


Alors que l’Eure sera placée en vigilance rouge canicule à compter de mardi midi, la Ville d’Évreux a déclenché son Plan communal de sauvegarde et déployé un ensemble de mesures exceptionnelles. Points d’eau, îlots de fraîcheur, ouverture nocturne de parcs, suivi des personnes vulnérables et fermetures d’équipements figurent parmi les dispositions mises en place pour faire face à cet épisode de chaleur exceptionnel.


Lundi 22 Juin 2026 - 18:58


Outre le maintien de l'accès aux fontaines publiques (ici la fontaine monumentale, derrière l'Hôtel de ville), des points d'eau vont être installés dans les quartiers et les parcs publics resteront ouverts la nuit -
Outre le maintien de l'accès aux fontaines publiques (ici la fontaine monumentale, derrière l'Hôtel de ville), des points d'eau vont être installés dans les quartiers et les parcs publics resteront ouverts la nuit -
Face à l'intensification de l'épisode caniculaire et au passage de l'Eure en vigilance rouge à partir de mardi midi, la Ville d'Évreux a déployé plusieurs dispositifs exceptionnels pour protéger la population, en particulier les personnes les plus vulnérables.

Parmi les principales mesures annoncées ce lundi soir par la mairie  :
  • 224 packs d'eau commandés pour faire face aux besoins éventuels ;
  • Maraudes avec distribution d'eau aux personnes sans abri ;
  • Préparation de solutions d'hébergement d'urgence ;
  • Ouverture nocturne de plusieurs parcs publics ;
  • Maintien de l'accès aux fontaines publiques ;
  • Installation de points d'eau mobiles dans plusieurs quartiers ;
  • Mise en place de brumisateurs place de l'Hôtel de Ville.
  • Publics fragiles sous surveillance
  • 66 personnes sont inscrites sur le registre communal ;
  • 29 situations sont suivies en lien avec le 115 ;
  • Le CCAS invite les personnes isolées ou fragiles à se signaler pour bénéficier d'un accompagnement.
  • Fermetures et restrictions
  • Écoles et crèches fermées jusqu'au 26 juin inclus ;
  • Plusieurs accueils de loisirs suspendus ;
  • Golf municipal fermé jusqu'à jeudi ;
  • Ateliers de la Maison des Arts et cours du CRD annulés ;
  • Toutes les manifestations extérieures annulées ;
  • Activités sportives et culturelles interdites en extérieur et dans les salles non climatisées par arrêté préfectoral.
  • Piscines
  • Tarif unique fixé à 2,50 € à partir du 23 juin ;
  • Horaires élargis ;
  • Activités annulées ;
  • Piscine Plein Soleil fermée les 23, 25 et 26 juin.
La Ville appelle les habitants à s'hydrater régulièrement, à limiter les sorties aux heures les plus chaudes et à prendre des nouvelles des personnes isolées.
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