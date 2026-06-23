Au Havre, une conductrice au permis probatoire contrôlée avec 2,5 g d’alcool dans le sang

SEINE-MARITIME

Une automobiliste de 30 ans a été interpellée dans la nuit du mardi 23 juin au Havre après avoir été surprise au volant avec un taux d’alcoolémie particulièrement élevé. Son permis de conduire a été retiré et le véhicule placé en fourrière.