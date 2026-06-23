Au Havre, une conductrice au permis probatoire contrôlée avec 2,5 g d’alcool dans le sang

Vers 2 heures du matin, une patrouille de police circulant rue Auguste-Blanqui dans le secteur du stade Océane a remarqué une Opel Corsa arrêtée en plein milieu de la chaussée, gênant la circulation. La conductrice discutait alors avec un piéton sur la voie publique. À l’approche des policiers, elle a repris sa route avant de s’arrêter quelques dizaines de mètres plus loin.
2,5 g d’alcool par litre de sang
Lors du contrôle, les fonctionnaires ont constaté plusieurs signes laissant supposer un état d’ivresse avancé. La conductrice, domiciliée à Harfleur, était titulaire d’un permis probatoire.
Conduite à l’hôtel de police pour des vérifications, elle a été soumise à un contrôle à l’éthylomètre. Les analyses ont révélé un taux de 1,25 mg d’alcool par litre d’air expiré, soit l’équivalent d’environ 2,5 grammes d’alcool par litre de sang.
La trentenaire a été interpellée pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique. Son permis de conduire a fait l’objet d’une rétention immédiate. Le véhicule qu’elle conduisait, appartenant à un tiers, a été immobilisé puis placé en fourrière.
Conduite à l’hôtel de police pour des vérifications, elle a été soumise à un contrôle à l’éthylomètre. Les analyses ont révélé un taux de 1,25 mg d’alcool par litre d’air expiré, soit l’équivalent d’environ 2,5 grammes d’alcool par litre de sang.
La trentenaire a été interpellée pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique. Son permis de conduire a fait l’objet d’une rétention immédiate. Le véhicule qu’elle conduisait, appartenant à un tiers, a été immobilisé puis placé en fourrière.
À SAVOIR | Alcool au volant : des règles plus strictes pour les jeunes conducteurs
Le permis probatoire concerne les conducteurs titulaires du permis depuis moins de trois ans (ou deux ans après la conduite accompagnée). Durant cette période, le capital est limité à 6 points au départ.
En matière d'alcool, la réglementation est particulièrement stricte : le taux maximal autorisé est fixé à 0,2 g d'alcool par litre de sang, soit pratiquement une interdiction totale de consommer de l'alcool avant de prendre le volant.
Avec un taux relevé d'environ 2,5 g/l de sang, la conductrice contrôlée au Havre dépassait de plus de douze fois la limite autorisée pour un conducteur en permis probatoire.
Le permis probatoire concerne les conducteurs titulaires du permis depuis moins de trois ans (ou deux ans après la conduite accompagnée). Durant cette période, le capital est limité à 6 points au départ.
En matière d'alcool, la réglementation est particulièrement stricte : le taux maximal autorisé est fixé à 0,2 g d'alcool par litre de sang, soit pratiquement une interdiction totale de consommer de l'alcool avant de prendre le volant.
Avec un taux relevé d'environ 2,5 g/l de sang, la conductrice contrôlée au Havre dépassait de plus de douze fois la limite autorisée pour un conducteur en permis probatoire.