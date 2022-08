Yvelines. Une perturbatrice se rebelle lors de son interpellation dans le Noctilien

Des policiers en patrouille à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines) ont été amenés à intervenir dans la nuit, ce dimanche, vers 3 heures, à bord du Noctilien pour une femme qui perturbait les usagers.



La mise en cause, âgée de 44 ans, a refusé de répondre aux injonctions des fonctionnaires. Elle s'est alors rebellé et a saisi le bras d'une policière. Neutralisée au sol, la perturbatrice s'est débattue avant d'être maîtrisée et menottée. Elle a été placée en garde à vue pour violences volontaires sur personne dépositaire de l'autorité publique et rébellion.



