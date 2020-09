Seine-Maritime : un couple secouru par les pompiers au Trou à l'homme près d'Etretat

La marée montante a joué un sale tour à un couple qui s'est retrouvé piégé, ce midi, au niveau du Trou à l'homme près d'Etretat, en Seine-Maritime. Une équipe aquatique des sapeurs-pompiers a dû intervenir pour lui porter assistance, d'autant que la femme est enceinte, selon le centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (Codis).



Par précaution, les secours ont sollicité l'appui technique de Dragon 76, l'hélicoptère de la sécurité civile, basé à Octeville, près du Havre. Les deux promeneurs ont été embarqués sur le zodiac des pompiers et ramenés sur la plage. Ils sont sains et saufs.