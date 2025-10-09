Connectez-vous S'inscrire

Port-Jérôme-sur-Seine : ivre au guidon d'un cyclomoteur « trafiqué »  09/10/2025

Port-Jérôme-sur-Seine : ivre au guidon d'un cyclomoteur « trafiqué »
Un homme de 35 ans a été contrôlé dans la soirée du 8 octobre à Port-Jérôme-sur-Seine (Seine-Maritime) alors qu’il circulait sur un deux-roues bruyant et non conforme à la réglementation.

Les policiers ont constaté que le pot d’échappement modifié rendait le cyclomoteur anormalement bruyant. Le conducteur n’était pas titulaire du brevet de sécurité routière et présentait un taux d’alcoolémie de 0,42 mg/l d’air expiré (0,84 g dans le sang).
Remis à sa mère, venue le chercher au commissariat, il sera convoqué ultérieurement devant la justice.
 

