Accident entre une voiture et une moto sur la N138 aux Essarts : un blessé léger 10/10/2025
Seine-Maritime. Les secours sont intervenus ce vendredi matin aux alentours de 7h sur la N138, peu avant la jonction avec l’autoroute A139, dans le secteur des Essarts.
Un accident impliquant une voiture et une moto a mobilisé les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime. À leur arrivée, ils ont pris en charge le conducteur du deux-roues, blessé légèrement. Aucun autre blessé n’est à déplorer.
À cette heure, les circonstances de l’accident ne sont pas encore connues. Une circulation perturbée est possible dans ce secteur fréquenté aux heures de pointe.
Appel à témoins. 32 ans après la disparition de Lydie Logé dans l'Orne, le corps toujours pas retrouvé
09/10/2025
Tourville-la-Rivière : un voleur intercepté après avoir dissimulé de l'outillage dans un carton chez Leroy-Merlin
09/10/2025
A Rouen, deux hommes agressés dans les toilettes de la place Saint-Marc : six interpellations
09/10/2025
Yvelines. Au Vésinet, un chauffeur de bus agressé par deux passagers, interpellés après leur fuite
09/10/2025
Une adolescente tuée au volant d'une voiture sans permis à Baons-le-Comte en Seine-Maritime
09/10/2025
Enlèvement de Khuslen à Alençon (Orne) : l’enfant de 3 ans retrouvée saine et sauve dans le Morbihan
08/10/2025
Eure : un blessé grave dans un face-à-face entre un poids lourd et une voiture près de Verneuil-d'Avre-et-d'Iton
08/10/2025
Disparition de Khuslen, 3 ans, à Alençon : l'alerte enlèvement est levée mais l'enfant n'a pas été retrouvée
07/10/2025
Vernon et Saint-Marcel : les téléphones vont sonner lundi 13 octobre pour un exercice de sécurité
07/10/2025
Course-poursuite dans les rues du Havre : le conducteur sans permis rattrapé après un refus d’obtempérer
07/10/2025
