Plus de prévisions: Météo paris 25 jours
|
L'essentiel de l'actualité et des faits divers
|
|
|
Les brèves
ALERTE : L'A29 rouverte à la circulation en Seine-Maritime, après un accident de camions 13/01/2026
L’autoroute A29 est rouverte à la circulation dans le sens Caen vers Saint-Quentin. L’axe avait été fermé suite à un accident impliquant deux camions ce matin à hauteur d’Étaimpuis (Seine-Maritime).
Yvelines. Un trafic régional de stupéfiants démantelé après un contrôle routier à Sartrouville
13/01/2026
Tentative de vol en réunion : au Havre, trois individus interpellés avec pied de biche et hachette
13/01/2026
Eure. Un homme grièvement brûlé sur la voie publique à Bourg-Achard : la gendarmerie enquête
13/01/2026
L’autoroute A29 coupée ce matin après un accident impliquant deux poids lourds en Seine-Maritime
13/01/2026
Tempête Goretti : encore 11 000 foyers privés d’électricité en Normandie, dont 1 500 en Seine-Maritime
12/01/2026
Bolbec. Le livreur de pizzas n'avait pas de permis et travaillait au noir : son patron en garde à vue
12/01/2026
Sécurité routière en Seine-Maritime : moins de morts en 2025, mais des signaux toujours au rouge
12/01/2026
Seine-Maritime : un piéton de 82 ans tué sur un passage protégé par un automobiliste qui s'était assoupi
11/01/2026
Accident à Thiouville, en Seine-Maritime : un adolescent de 17 ans héliporté en urgence absolue
10/01/2026
Avis de « grand vent » sur la Manche et la mer du Nord ce week-end : prudence sur le littoral de la Seine-Maritime
10/01/2026
Tempête Goretti en Seine-Maritime : 15 000 foyers encore privés d’électricité, plusieurs lignes SNCF toujours à l’arrêt
10/01/2026
.
Vous présentez une liste aux élections municipales des 15 et 22 mars 2026 dans votre commune ? Faites-le savoir aux lecteurs de infoNormandie.com. Contactez-nous à cette adresse mail : contact@infonormandie.com (Cliquer sur Municipales 2026)
.
Vous présentez une liste aux élections municipales des 15 et 22 mars 2026 dans votre commune ? Faites-le savoir aux lecteurs de infoNormandie.com. Contactez-nous à cette adresse mail : contact@infonormandie.com (Cliquer sur Municipales 2026)
.
Le journal des municipales 2026
Municipales 2026 : les dépôts de candidatures ouvrent le 9 février dans l’Eure
Les candidats aux élections municipales et communautaires des 15 et 22 mars 2026 devront impérativement déposer leur déclaration de candidature entre...
Municipales à Louviers. Philippe Brun officialise sa candidature et lance sa campagne
Seine-Maritime : un piéton de 82 ans tué sur un passage protégé par un automobiliste qui s'était assoupi
11/01/2026 - infonormandie
Intoxication au monoxyde de carbone : trois personnes hospitalisées près de Broglie
11/01/2026 - infonormandie
Tempête Goretti : transports scolaires et lignes commerciales suspendus dans trois départements normands
08/01/2026 - infonormandie
Accident à Thiouville, en Seine-Maritime : un adolescent de 17 ans héliporté en urgence absolue
10/01/2026 - infonormandie
InfoNormandie couvre l’actualité en temps réel en Seine-Maritime, dans l’Eure et les Yvelines : faits divers, info route, économie, politique, loisirs.
-
24/11/2025 18:14 - infonormandie
En Seine-Maritime, un chauffeur routier meurt dans l’explosion de son camion sur la D915
-
23/11/2025 16:16 - infonormandie
Une violente collision fait deux morts, un homme de 55 ans et une femme de 25 ans, entre Gremonville et Motteville
-
13/11/2025 08:39 - infonormandie
Un piéton mortellement fauché par un poids lourd sur la RN13 entre Évreux et Pacy dans l’Eure
-
12/11/2025 21:14 - infonormandie
Une femme désincarcérée après une collision entre deux véhicules dans le pays de Caux
-
12/11/2025 11:18 - infonormandie
Rouen : complètement ivre, la jeune femme était endormie au volant dans le tunnel de la Grand-Mare
La reproduction de textes, photos et vidéos publiés sur ©infonormandie.com doit faire l'objet d'une demande expresse auprès du webmaster du site.