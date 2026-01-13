 >
Les brèves

ALERTE : L'A29 rouverte à la circulation en Seine-Maritime, après un accident de camions  13/01/2026

L’autoroute A29 est rouverte à la circulation dans le sens Caen vers Saint-Quentin. L’axe avait été fermé suite à un accident impliquant deux camions ce matin à hauteur d’Étaimpuis (Seine-Maritime).

13/01/2026

Yvelines. Un trafic régional de stupéfiants démantelé après un contrôle routier à Sartrouville

13/01/2026

Tentative de vol en réunion : au Havre, trois individus interpellés avec pied de biche et hachette

13/01/2026

Eure. Un homme grièvement brûlé sur la voie publique à Bourg-Achard : la gendarmerie enquête

13/01/2026

L’autoroute A29 coupée ce matin après un accident impliquant deux poids lourds en Seine-Maritime

13/01/2026

A150 : de nouveaux sondages géotechniques programmés de nuit près de Maromme

12/01/2026

Tempête Goretti : encore 11 000 foyers privés d’électricité en Normandie, dont 1 500 en Seine-Maritime

12/01/2026

Municipales 2026 : les dépôts de candidatures ouvrent le 9 février dans l’Eure

12/01/2026

A Dieppe, trois jeunes interpellés après une tentative de vol à la roulotte en réunion

12/01/2026

Bolbec. Le livreur de pizzas n'avait pas de permis et travaillait au noir : son patron en garde à vue

12/01/2026

Sécurité routière en Seine-Maritime : moins de morts en 2025, mais des signaux toujours au rouge

12/01/2026

Intoxication au monoxyde de carbone : trois personnes hospitalisées près de Broglie

11/01/2026

Seine-Maritime : un piéton de 82 ans tué sur un passage protégé par un automobiliste qui s'était assoupi

11/01/2026

Seine-Maritime : 7 000 foyers encore privés d’électricité ce samedi soir à 21 h

10/01/2026

Accident à Thiouville, en Seine-Maritime : un adolescent de 17 ans héliporté en urgence absolue

10/01/2026

Avis de « grand vent » sur la Manche et la mer du Nord ce week-end : prudence sur le littoral de la Seine-Maritime

10/01/2026

Un feu de chambre se propage à la toiture de l'habitation à Saint-Valéry-en-Caux

10/01/2026

Tempête Goretti en Seine-Maritime : 15 000 foyers encore privés d’électricité, plusieurs lignes SNCF toujours à l’arrêt

10/01/2026

A Fécamp, feu de cuisine dans un restaurant : une octogénaire blessée, un hôtel évacué

10/01/2026

L'A28 fermée à la circulation vers Rouen après un accident de camion dans l'Eure

10/01/2026
Vous présentez une liste aux élections municipales des 15 et 22 mars 2026 dans votre commune ? Faites-le savoir aux lecteurs de infoNormandie.com.
.

