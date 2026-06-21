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Les brèves

🔴 Canicule : les infos à connaître en temps réel  21/06/2026

Attention à la déshydratation - illustration Adobe Stock

Canicule en Normandie : suivez en direct les mesures, fermetures, perturbations et recommandations liées à cet épisode exceptionnel de fortes chaleurs.

Restrictions préfectorales, transports, écoles, santé : retrouvez ici toutes les informations actualisées au fil de la journée.

• 🔴 L’Eure placée en vigilance orange canicule à partir de ce dimanche midi. Les températures pourraient atteindre localement 38 à 41°C.

• 🚫 Interdiction de consommer de l’alcool sur la voie publique dans l’Eure jusqu’au lundi 22 juin à 6 heures.

• 🏃 Manifestations sportives interdites dans l’Eure ce dimanche en raison des fortes chaleurs.

• 🎵 Fête de la musique sous haute surveillance : les autorités appellent à limiter la consommation d’alcool et à s’hydrater régulièrement.

• 🏫 Fermetures d’écoles et accueils aménagés annoncés dans plusieurs communes de l’Eure pour lundi et mardi.

• 🌡️ Météo-France annonce un épisode caniculaire durable et intense avec une nouvelle hausse des températures dès dimanche.

• 🚆 SNCF recommande de reporter les déplacements non indispensables pour les personnes les plus fragiles et d’emporter de l’eau avant tout voyage.

• 🚰 Les préfectures multiplient les messages de prévention : hydratation régulière, limitation des activités physiques et vigilance envers les personnes âgées.

• 🟠 La Seine-Maritime est également placée en vigilance orange canicule depuis ce dimanche midi. Les services de l’État sont mobilisés face à un épisode comparable à ceux de 2003 ou 2019.

• 🏥 Les plans canicule sont activés dans les établissements de santé, Ehpad et collectivités de Normandie.

• 🔥 Plusieurs événements sportifs et festifs sont annulés ou adaptés en Normandie en raison des températures attendues.

• 📞 En cas de malaise lié à la chaleur, composez immédiatement le 15.

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