Lundi, en fin d’après-midi, à Mantes-la-Jolie (Yvelines), une femme a contacté les services de police, via le « 17 », pour signaler qu’elle était séquestrée dans un domicile du boulevard Carnot.



Sur place, les policiers ont interpellé un homme de 33 ans qui leur a ouvert la porte sans aucune difficulté. La victime a indiqué qu’il s’agissait d’une de ses connaissances. Selon ses déclarations, ce dernier lui a fait subir des violences et l’a séquestrée, pour des raisons qui restent à établir.



En état de choc, la jeune femme de 22 ans a manifesté son intention de déposer plainte.



Le mis en cause a été placé en garde à vue

pour « séquestration et violences ». Une enquête a été ouverte afin de tirer cette affaire au clair.