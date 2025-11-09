Connectez-vous S'inscrire

Yvelines : trois hommes interpellés à Mareil-Marly après un cambriolage raté


Publié le Dimanche 9 Novembre 2025 à 10:20

Trois hommes ont été placés en garde a vue hier samedi au commissariat de Saint-Germain-en-Laye. Ils sont soupçonnés d’une tentative de cambriolage.



Patrouille de police secours - Illustration
Patrouille de police secours - Illustration
Leur tentative s’est rapidement soldée par un échec. Samedi, en fin de matinée, trois individus ont été interpellés à Mareil-Marly (Yvelines) peu après un cambriolage dans un pavillon du chemin des Groux de la Selle.

Les faits ont été découverts par une alerte anti-intrusion transmise sur le téléphone de la propriétaire. Informée en temps réel, cette dernière a pu compter sur la réactivité de sa voisine, qui a mis en fuite les intrus.
 

L’un des suspects armé d’un couteau

Les trois suspects, âgés de 22, 30 et 30 ans, ont été repérés puis interpellés par une patrouille de police secours après des recherches dans le quartier. L’un d’eux était porteur d’un couteau au moment de son arrestation.

Ils ont été placés en garde à vue pour vol par effraction en réunion.
 



Vous pouvez réagir à cet article

En Une | En ce moment | L'Essentiel | Yvelines | Info-Route | ENVIRONNEMENT | Elections législatives 2024 | L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen | L'Info en continu | UNE | CRISE SANITAIRE | NORMANDIE | LOISIRS | En bref | SOCIAL | infoServices | ACTUALITÉ | Le journal de l'Armada 2023 | Notifications | Contact | Les Brèves | Les Brèves

Plus de prévisions : Prévisions météo 30 jours
Plus de prévisions: Prévisions météo 30 jours
index.php?action=html

Yvelines : trois hommes interpellés à Mareil-Marly après un cambriolage raté

09/11/2025

Yvelines. Un jeune homme interpellé par un témoin en train de forcer la fenêtre d’un pavillon à Houilles

30/10/2025

Yvelines. De la drogue découverte lors d'un contrôle routier à Triel-sur-Seine : deux ans de prison pour le conducteur

28/10/2025

Yvelines. Il menace les policiers avec un couteau : un homme neutralisé et interpellé à Versailles

28/10/2025

Yvelines. Une perturbatrice interpellée après avoir giflé un agent de sécurité à l’hôpital de Mantes-la-Jolie

27/10/2025

Yvelines. Repéré par la vidéo-surveillance de sa victime, un jeune cambrioleur appréhendé à Aubergenville

25/10/2025

Yvelines. Trois cambrioleurs de 15 et 17 ans surpris par la police à l'intérieur d'une maison, à Epône

24/10/2025

Appel à témoins : disparition inquiétante de cet homme de 43 ans à Montesson (Yvelines)

23/10/2025

Yvelines. Refus d’obtempérer à Conflans : un jeune conducteur interpellé après une perte de contrôle

22/10/2025

Yvelines. Disparu depuis plus d'un mois à Chatou, Hervé Bernard toujours recherché activement par la police

21/10/2025

Yvelines. Manifestation des taxis à Versailles : circulation perturbée ce lundi 20 octobre

19/10/2025

Yvelines. La ville des Mureaux inaugure un nouvel espace de vie citoyenne : un hommage à Simone Veil

17/10/2025

Disparition inquiétante à L’Étang-la-Ville (Yvelines) : Émilien a été retrouvé annonce la police

16/10/2025

Yvelines : deux ans ferme et expulsion du territoire pour les trois cambrioleurs de Magnanville

15/10/2025

Yvelines. Une rixe à l’arme blanche tourne mal à Maisons-Laffitte : un homme blessé au pied

15/10/2025
Afficher plus d'articles

Infoyvelines
Vous-êtes témoin d'un événement ? Cliquez ici
La reproduction de textes, photos et vidéos publiés sur @infonormandie.com doit faire l'objet d'une demande expresse auprès du webmaster du site.
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags