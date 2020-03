Yvelines : deux pères de famille en garde à vue pour « violences par ascendant »

Une altercation entre un père et son fils a éclaté au domicile d’une famille, allée des Myosotis à Achères (Yvelines).



Jeudi 26 mars, vers 16h20, un voisin a contacté le commissariat de police pour signaler qu’un adolescent de 17 ans avait été frappé par son père pour une raison que l’enfance devra déterminer. Le jeune homme a été retrouvé blessé au niveau du visage et du cou. Son état a nécessité son transport à l’hôpital.



Le père, âgé de 38 ans, a été interpellé et placé en garde à vue pour violences par ascendant.