Yvelines : bagarre pour une histoire de scooter volé, trois jeunes interpellés à Mantes-la-Ville

Les policiers sont intervenus dans la soirée d’hier, jeudi, vers 21 heures, pour une bagarre aux abords d’un établissement scolaire, boulevard Roger-Salengro à Mantes-la-Ville (Yvelines). Un jeune homme affirmant avoir reconnu son scooter volé s’en est pris à deux autres jeunes, âgés comme lui de 18 ans, les soupçonnant d’être les auteurs du vol.



Une bagarre a alors éclaté. Les deux supposés voleur ont pris la fuite et se sont réfugiés dans l’établissement scolaire poursuivis par le troisième. Les trois protagonistes ont finalement été interpellés par la police et placés en garde à vue pour violences volontaires en réunion. Les auditions des mis en cause devraient permettre d’y voir plus clair dans cette affaire



Le gardien de l’établissement a pour sa part indiqué aux policiers qu’il viendra au commissariat pour déposer plainte pour l’introduction en milieu scolaire.