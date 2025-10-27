Yvelines. Une perturbatrice interpellée après avoir giflé un policier municipal à l’hôpital de Mantes-la-Jolie

L’incident s’est produit dimanche matin devant le service des urgences de l’hôpital. Une femme sans domicile fixe a été interpellée après avoir agressé un agent de la police municipale.
Selon les premiers éléments, la trentenaire aurait été évincée du hall des urgences par le personnel de sécurité, qu’elle perturbait. Elle aurait ensuite composé le 17 pour se plaindre d’une agression… avant de s’en prendre à un policier venu sur place.
Selon les premiers éléments, la trentenaire aurait été évincée du hall des urgences par le personnel de sécurité, qu’elle perturbait. Elle aurait ensuite composé le 17 pour se plaindre d’une agression… avant de s’en prendre à un policier venu sur place.
L’altercation dégénère
Lors de l’intervention de la police municipale, la situation s’est tendue : la femme a soudainement giflé l’un des fonctionnaires. Elle a immédiatement été maîtrisée puis interpellée.
Identifiée comme une femme de 34 ans, sans domicile fixe, elle ne faisait l’objet d’aucune inscription au fichier TAJ (traitement des antécédents judiciaires). Elle devra répondre de violences volontaires sur personne dépositaire de l’autorité publique (PDAP).
Identifiée comme une femme de 34 ans, sans domicile fixe, elle ne faisait l’objet d’aucune inscription au fichier TAJ (traitement des antécédents judiciaires). Elle devra répondre de violences volontaires sur personne dépositaire de l’autorité publique (PDAP).
Les autres infos du jour