Yvelines. Une perturbatrice interpellée après avoir giflé un policier municipal à l’hôpital de Mantes-la-Jolie

Lors de l’intervention de la police municipale, la situation s’est tendue : la femme a soudainement giflé l’un des fonctionnaires. Elle a immédiatement été maîtrisée puis interpellée.

Identifiée comme une femme de 34 ans, sans domicile fixe, elle ne faisait l’objet d’aucune inscription au fichier TAJ (traitement des antécédents judiciaires). Elle devra répondre de violences volontaires sur personne dépositaire de l’autorité publique (PDAP).