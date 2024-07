Yvelines. Un ressortissant tunisien condamné pour menaces terroristes avant les Jeux Olympiques de Paris

Une image avec le logo des Jeux Olympiques de Paris 2024, associée aux photographies des 11 otages israéliens exécutés par des membres de l'organisation palestinienne Septembre noir lors des jeux de Munich en 1972, avait été publiée sur une page Facebook. Le titre de cette publication, écrit en hébreu, pouvait être traduit par « Bienvenue à Munich 2024 ».



L’enquête de l’Office anti-cybercriminalité a permis d’identifier l’auteur de cette publication sur le réseau social. Il s’agit d’un Tunisien de 33 ans en situation irrégulière, demeurant au Mesnil-Le-Roi (Yvelines). « Le groupe de voie publique du commissariat de Sartrouville a été chargé de poursuivre les investigations, avec notamment des surveillances techniques et humaines, dans le but de cerner l’environnement de l’objectif et de connaître ses habitudes de vie », indique une source policière.