Yvelines. Un accident mortel signalé sur l’A10 : circulation perturbée vers Paris

Un accident mortel de la circulation est signalé sur l’autoroute A10 ce dimanche matin dans le sens Orléans vers Paris. Il est survenu au niveau de Saint-Martin-de-Bréthencourt (Yvelines), entre Allainville et l’embranchement de l’A11 à Ponthevrard. Un seul véhicule serait impliqué.



La voie de droite et la bande d’arrêt d’urgence sont actuellement neutralisées à hauteur de l’accident au kilomètre 32, ce qui provoque un ralentissement sur 2,5 km.



Bison futé invite les usagers à observer la plus grande prudence dans ce secteur.