Yvelines. Refus d’obtempérer aux Mureaux : un conducteur interpellé après une collision avec le véhicule de police

Le conducteur, âgé de 43 ans et domicilié aux Mureaux, a été interpellé sur place. Il souffrait de douleurs à la cheville. Sa passagère, une femme de 58 ans originaire de Meulan-en-Yvelines, a, elle aussi, été blessée. Les sapeurs-pompiers ont été appelés pour leur porter assistance.



Les vérifications menées sur le suspect ont révélé qu’il conduisait en défaut de permis et sans assurance. Il devra répondre de plusieurs infractions devant la justice, notamment pour refus d’obtempérer, défaut de permis et défaut d’assurance.