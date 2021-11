Yvelines. Refus d’obtempérer à Houilles : ivre, il conduisait avec un permis annulé

Le conducteur d’une vingtaine d’années a été interpellé et placé en garde à vue. Il conduisait sous l’emprise d’un état alcoolique et malgré l’annulation de son permis. Il sera également poursuivi pour refus d’obtempérer.



Les deux passagers ont été eux aussi interpellés. L’un, âgé de 18 ans, a été placé en garde à vue, le second, mineur, a été remis à son civilement responsable.