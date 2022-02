La brigade anticriminalité est intervenue cette nuit de samedi à dimanche vers 1h30 après avoir été informée par un riverain de la présence, avenue de Verdun, à Maisons-Laffitte, d’un homme au comportement suspect.



Ce dernier semblait s’intéresser aux véhicules en stationnement et aux habitations.



Arrivés rapidement sur place, les policiers n’ont pas tardé à localiser le suspect qui a alors été placé sous étroite et discrète surveillance.



L’initiative a été couronnée de succès : l’individu a été aperçu en train d’escalader un balcon au rez-de-chaussée d’un bâtiment avant d’en ressortir avec un vélo de type VTT.



A cet instant, l’homme, âgé de 33 ans, a été interpellé pour vol par escalade et placé en garde à vue pour s’expliquer.