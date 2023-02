Yvelines. L'auteur d'un vol par ruse chez une femme de 81 ans démasqué deux ans après grâce à son ADN

Dans le même temps, un second inconnu déclinant sa qualité de plombier se présente et profite que la propriétaire des lieux soit occupée avec le faux voisin pour fouiller à son insu son appartement.. Le prétendu plombier réclame alors le paiement de la prestation, ce que l'octogénaire refuse. Dès lors, alors que les deux hommes viennent de quittent l’appartement, la retraitée va constater la disparition de ses bijoux.



Un masque chirurgical abandonné sur place par le faux plombier et les éléments de la police scientifique recoupés avec ceux recueillis par le groupe d’atteintes aux biens de la Sûreté Urbaine du commissariat de Versailles, permettent de mettre un nom sur un suspect qui est alors incarcéré à la maison d’arrêt de Villepinte, notamment pour vol par ruse. Extrait de sa cellule le 25 janvier 2023, il est placé en garde-à-vue. Entendu longuement, il va nier les faits dont on l’accuse.