Yvelines. Interpellé après avoir menacé de mort sa compagne et sa belle-fille à Trappes

Publié le Vendredi 13 Septembre 2024 à 18:48

Un homme de 52 ans a été condamné à trois ans de prison, dont un an ferme, pour des violences conjugales et des menaces de mort envers sa compagne et sa belle-fille. Les faits se sont déroulés à Trappes.