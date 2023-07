Yvelines. Il tire à la carabine sur un homme qui promène son chien à Carrières-sous-Poissy

Alertée, la police a dépêché une colonne de la compagnie départementale d’intervention (CDI). Les policiers ont pris position sur les lieux du tir, et ont réussi à prendre contact avec les occupants de l'appartement.



Le mis en cause a reconnu être l’auteur des tirs avec une carabine à plomb. L’arme de catégorie D a été saisie pour les besoins de l’enquête et le tireur, âgé de 43 ans, interpellé pour violences volontaires. Il a été placé en garde à vue.