Yvelines. Gala de soutien aux victimes du séisme au Maroc : jeudi 28 septembre aux Mureaux

Pour apporter leur soutien au peuple marocain, la ville des Mureaux (Yvelines) et l'association Diaspo organisent un gala caritatif le jeudi 28 septembre, sous le chapiteau du Cirque. À cette occasion, plusieurs artistes (chanteurs, chanteuses, humoristes) se succéderont sur scène pour un spectacle de près de 3 heures.



« Le 9 septembre dernier, une tragédie a touché le Maroc. Suite à ce drame, l’association Diaspo, créée par Yassine Belattar afin de venir en aide au Maroc a décidé avec plusieurs artistes de se joindre à la Ville des Mureaux pour organiser un Gala afin de marquer sa totale solidarité avec les victimes », expliquent les organisateurs, dans un communiqué.



Cette soirée de soutien a pour but d’organiser le stock de produits de nécessité manquant sur place, mais aussi de participer au financement et d’organiser, à l’aide d’équipes sur place, les constructions de logements temporaires.