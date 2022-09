Yvelines. En sens unique, l'automobiliste emboutit la voiture de police au Pecq

L’accident s’est produit ce dimanche matin vers 5h30, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny au Pecq (Yvelines). Un véhicule de police avec ses avertisseurs sonores et lumineux en action s’est fait emboutir dans un face-à-face par un véhicule qui circulait en sens interdit.



Dans le choc, les trois policiers à bord du véhicule ont été légèrement blessés au dos, au poignet et au niveau du bas du dos et transportés au centre hospitalier pour des examens complémentaires.



Le chauffard, un homme de 21 ans, a été placé en garde à vue.