Yvelines. Disparition inquiétante de cet enfant de 9 ans à Poissy

Yvelines. Une cagoule et des sacs à main volés retrouvés dans leur voiture à Aubergenville Le comportement suspect d’individus a attiré l’attention d’une femme qui a alerté police secours, via le « 17 ».



Il était un peu moins de 23 heures, ce jeudi 4 janvier, quand cette habitante de la rue des Huguenots à Aubergenville (Yvelines) a remarqué que trois hommes tentaient d’ouvrir les véhicules en stationnement dans sa rue.



Un équipage du commissariat des Mureaux dépêché sur place les a contrôlés. Lors des vérifications, les policiers ont constaté la présence dans leur voiture d’une cagoule, d’une pince monseigneur et de plusieurs sacs à main dont la provenance est encore ignorée.



Interpellés, les suspects âgés entre 19 et 23 ans ont été placés en garde à vue pour recel de vol.