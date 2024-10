Yvelines. Des policiers visés par des tirs de mortiers, quatre interpellations à Carrières-sous-Poissy

Plusieurs équipages de la brigade anticriminalité (BAC) ont été appelés à la rescousse et ont dû faire usage de l’armement collectif. Quatre des assaillants ont été interpellés pour « violences volontaires avec arme par destination ».



Les mis en cause, âgés entre 17 et 20 ans, tous domiciliés à Carrières-sous-Poissy, ont été placés en garde à vue.