Face à cette scène insoutenable, l’ami de la victime et témoin des faits, a tenté de maîtriser l’agresseur, sans succès. Un cycliste attiré par les cris est intervenu et a réussi à interpeller et maîtriser le mis en cause jusqu’à l’arrivée de la police.



Lors de la palpation de sécurité, les policiers ont constaté que le suspect, âgé de 39 ans et domicilié à Versailles, était en possession d’un cutter.